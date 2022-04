To tych ludzi porywają Rosjanie!

W rosyjskiej niewoli jest 11 szefów ukraińskich władz lokalnych; domagamy się uwolnienia merów, księży, dziennikarzy, aktywistów i innych uprowadzonych cywilów – powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, cytowana w niedzielę przez agencję Ukrinform.

„Obecnie 11 szefów hromad (gmin) z obwodów kijowskiego, chersońskiego, charkowskiego, zaporoskiego, mikołajowskiego i donieckiego jest w niewoli. Informujemy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ONZ i organizacje międzynarodowe o nich oraz o innych naszych zaginionych cywilach” – powiedziała Wereszczuk.

„Żądamy, aby wszyscy nasi cywile, nasi merowie, nasi księża, dziennikarze i aktywiści zostali uwolnieni. Są nielegalnie, pod przymusem przetrzymywani i mają prawo, aby inni walczyli o ich uwolnienie. Robimy to i wzywamy innych, by też to robili” – dodała wicepremier. Przekazała również, że trwają negocjacje w sprawie zwolnienia wszystkich cywilów w ramach wymiany jeńców wojennych.

Wereszczuk zaznaczyła, że w sobotę po wyzwoleniu przez siły ukraińskie obwodu kijowskiego wyszło na jaw, że Rosjanie zamordowali sołtyskę wsi Motyżyn Olgę Suchenko. „Została zabita w niewoli przez rosyjskich nieludzi. To zbrodnia wojenna. Sprawcy odpowiedzą za to zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym” – podkreśliła.

