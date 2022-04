Zełeński w ostrych słowach krytykuje Orbana

Premier Węgier Viktor Orban jest praktycznie jedynym politykiem w Europie, który otwarcie popiera Putina, wydaje się, że w kontaktach z Moskwą zgubił swoją uczciwość - powiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Chcę zwrócić się do osoby, która wydaje się nie w pełni rozumieć, co się dzieje. Nie tylko na Ukrainie, ale w całej Europie. Do premiera Węgier” - mówił Zełenski w opublikowanym w nocy nagraniu, którego tekst został zaprezentowany na jego stronie internetowej (https://tinyurl.com/3uhubs45).

Ukraiński prezydent podkreślił, że nie prosił przedstawicieli węgierskich władz o nic szczególnego, ale „nie otrzymał od nich nawet tego, co w imię pokoju robią wszyscy inni”. „Nie otrzymaliśmy niezbędnego tranzytu pomocy obronnej, nie widzieliśmy moralnego przywództwa, nie widzieliśmy wysiłków, by zatrzymać wojnę” - wymienił.

„Cała Europa chce pokoju cała Europa nie chce, aby pole bitwy zostało przeniesione z Mariupola do Budapesztu, z Charkowa do Krakowa czy z Czernihowa do Wilna. Cała Europa próbuje powstrzymać wojnę, przywrócić pokój. Dlaczego więc Budapeszt oficjalnie sprzeciwia się całej Europie, wszystkim cywilizowanym krajom? Dlaczego?” - zaznaczył Zełenski.

„Najważniejsza dla nas jest opinia ludzi. Naród ukraiński popiera naród węgierski. Naród węgierski wspiera naród ukraiński. Równie cenimy pokój, tak samo cenimy wolność. Tak będzie zawsze. Zawsze będziemy żyć w dobrym sąsiedztwie. I jestem przekonany, że nasze mniejszości powinny być pomostami, które jeszcze bardziej nas jednoczą” - kontynuował ukraiński prezydent.

„Politycy odchodzą. A prawda pozostaje. O tym właśnie mówię - o prawdzie. I zawsze mówię to, co myślę. Kiedy mówię Węgry, mam na myśli Węgry. I nie muszę ukrywać swoich myśli. Jeśli mówimy o Niemczech, mówimy o Niemczech. Jeśli mam mówić o innym kraju, mówię o innym kraju” - podkreślił.

„Jeśli to wojna, to nazywam ją wojną, a nie +operacją specjalną+. Jeśli jest to zagrożenie dla całej Europy, to ja nazywam to zagrożeniem dla całej Europy. Nazywa się to uczciwością, której brakuje panu Orbanowi. Być może zgubił ją gdzieś w kontaktach z Moskwą” - podsumował Zełenski.

PAP/ as/