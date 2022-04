Zalewska pyta KE o bezpieczeństwo rynku EU ETS

Premier Morawiecki zwrócił się do Donalda Tuska z propozycją wysłania listów do Angeli Merkel i Franza Timmermansa, aby zwrócić ich uwagę na to, że do wzrostu cen i inflacji w UE doprowadziły błędnie podjęte przez unijnych przywódców decyzje, w tym dot. obecnego kształtu systemu uprawnień do handlu emisjami CO2 i projektu Nord Stream 2