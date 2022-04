Dolny Śląsk. Ukraińcy złożyli 21 tys. wniosków o 500 plus

Ponad 21 tys. wniosków o wypłatę 500 plus na 32 tys. dzieci złożyli uchodźcy z Ukrainy w placówkach ZUS na Dolnym Śląsku. Wniosek o wypłatę można złożyć tylko online

Dzięki specjalnej ustawie, uchodźcy z Ukrainy uzyskali dostęp do wsparcia z ZUS, w tym do świadczenia 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz do dofinansowania pobytu w żłobku przez okres zamieszkania i pobytu z dziećmi w Polsce.

W całym kraju wpłynęło dotychczas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 230,3 tys. wniosków na 355,8 tys. dzieci. Wniosek o wypłatę można złożyć tylko online. Potrzebny jest do tego numer pesel, konto w polskim banku, polski telefon komórkowy oraz adres email.

Regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis poinformowała w piątek, że w regionie uchodźcy z Ukrainy złożyli dotychczas 21 tys. 236 wniosków na 32 tys. 155 dzieci. Są to wnioski o wypłatę 500 plus w nowym, obowiązującym od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 r. okresie rozliczeniowym.

Obywatele Ukrainy mogą przy składaniu wniosku skorzystać z ukraińskiej wersji językowej strony www.zus.pl oraz wniosków w języku ukraińskim. Uruchomiliśmy także możliwość konsultacji on-line w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie ZUS uczestniczy ekspert oraz tłumacz języka ukraińskiego - powiedziała Kowalska-Matis.

Dodała, że podczas e-wizyty obywatele Ukrainy otrzymają pomoc w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i w złożeniu wniosków o wypłatę z programów 500 plus, RKO czy żłobkowe.

Żeby skorzystać z e-wizyty, wystarczy mieć komputer z kamerą i mikrofonem lub smartfon z dostępem do Internetu - wyjaśniła rzecznik.

Aby zarezerwować e-wizytę, należy wejść na stronę https://e-wizyta.zus.pl/ua

Z e-wizyty obywatel Ukrainy może skorzystać także w obecności swojego tłumacza. Taką informacje należy podać podczas rezerwacji e-wizyty. Aby uzyskać dane w swojej indywidualnej sprawie należy podać numer PESEL - powiedziała rzecznik.

PAP/mt