Człowiek Wolności - Morawiecki: J. Kaczyński od kilkudziesięciu lat stoi na straży wolności

To bardzo prestiżowe wyróżnienie i bez żadnej przesady można powiedzieć, że wybór tegorocznego laureata nabiera w obecnych realiach niezwykłej wymowy, symboliki - ocenił premier Mateusz Morawiecki podczas specjalnej gali Człowieka Wolności

Tytuł Człowieka Wolności redakcja tygodnika Sieci przyznała już po raz dziewiąty. Nagrodę otrzymują co roku ludzie, dla których wolność jest wartością najważniejszą, a jej obrona i szerzenie – codzienną powinnością. Takim człowiekiem jest premier Jarosław Kaczyński, nasz tegoroczny laureat.

Jak wyjaśnił premier, w momencie gdy za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa wojna, a bezwzględni najeźdźcy, spadkobiercy bolszewizmu i stalinizmu odmawiają naszym sąsiadom prawa do wolności i niepodległości, przypominamy sobie własną historię i o to ile znaczy dla nas wolność.

Szczęśliwie, nie musimy tego dziś robić z karabinem w ręku i nie przesadzam, kiedy powiem, że wielka w tym zasługa tegorocznego laureata państwa nagrody, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To dzięki jego działaniom, pod jego okiem, powstała niedawno Ustawa o Obronie Ojczyzny. Ta ustawa skokowo zwiększa możliwości obronne naszej armii i pozwala państwu polskiemu przygotować się na nadciągające ze Wschodu zagrożenie, a to przecież nie wszystko. To tylko fragment dużo większego obrazu, który powinniśmy tu nakreślić.

Jak skomentował, premier Jarosław Kaczyński jest od lat orędownikiem i aktywnym działaczem drogi do wolności.

Jeszcze w czasach komunistycznych należał do najbardziej zaangażowanych w działania opozycji demokratycznej. W obradach Okrągłego Stołu twardo negocjował polityczne reformy Polski. W latach ‘90 był aktywnym uczestnikiem przemian politycznych i wolnościowych nie wahając się stawiać czoła wszystkim tym, którzy próbowali zawłaszczyć Polskę dla swoich partykularnych interesów. Nie możemy bowiem zapomnieć, że na drodze wolności Jarosława Kaczyńskiego niezwykle ważne są i były kwestie sprawiedliwości i wrażliwości społecznej, uczciwego prawa jak i bezpieczeństwa. (…) To on był twarzą walki z korupcją, która tak bardzo demolowała polskie życie publiczne w latach ‘90. Zawsze aktywnie jej się przeciwstawiał. Zawsze chciał też, aby Polska była rządzona sprawiedliwie. Dlatego zawsze na sercu miał kwestie dobrego, ale nie postkomunistycznego sądownictwa i praworządności jako fundamentu uczciwego państwa.

Premier Morawiecki podkreślał, że premier Jarosław Kaczyński był zawsze zwolennikiem pełnej podmiotowości Polski.

Dlatego nigdy nie dał się zwieść mirażom, którym wielu polskich polityków uległo, żeby bezpieczeństwo Polski opierać o współpracę wyłącznie z Niemcami i Francją. Ostatnie tygodnie pokazały kompletne bankructwo takiej polityki, przyznając rację strategicznemu rozeznaniu szanownego laureata. Dlatego możemy dziś uczciwie i z wdzięcznością powiedzieć, że Jarosław Kaczyński nieprzerwanie i od kilkudziesięciu lat stoi na straży polskiej wolności.

Premier Morawiecki podkreślał też determinację Jarosława Kaczyńskiego, w tym przywołał ostatni przykład ich odważnej podróży do objętego wojną Kijowa.

Nie wahał się ani chwili jechać do tego bombardowanego miasta. Nie tylko po to, aby walczącej Ukrainie przekazać wyrazy polskiej solidarności, ale też po to, by innym liderom Europy dać wyraźny sygnał jak w tej godzinie próby należy się zachować, by uświadomić im, że wolność jest wartością, która nie ma ceny, że dla wolności trzeba umieć zaryzykować wiele, że taka postawa należy do chrześcijańskiej tradycji Europy, nakazującej nam chronić ofiary, a nie usprawiedliwiać katów i barbarzyńców. (…) Taka postawa i taka odwaga charakteryzuje jedynie ludzi wolnych.

Podziękował też wydawnictwu Fratria za dostrzeżenie wagi tych świadectw ora ich symboliki.

Tegoroczny wybór jest symboliczny i niesie ze sobą ważne przesłanie, że ludzie wolności są wzorem dla innych, wyrastają ponad przeciętność, przełamują schematy, potrafią dostrzec zagrożenia i szanse, których istnienia wielu sobie nie uświadamia. Ostatnie lata dowiodły, że strategiczna wizja śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego została pozytywnie zweryfikowana przez historię. Dlatego takim ludziom można bezpiecznie zaufać, ponieważ nie tylko troszczą się o Polskę, ale są też gwarantami naszej wolności, zarówno obecnego, jak i przyszłych pokoleń.

Jak dodał, Europa potrzebuje teraz przywódców, ale jednocześnie Europa cierpi na deficyt przywództwa.

Europa cierpi na deficyt przywództwa. Europa, ale nie Polska. To przywództwo Jarosława Kaczyńskiego sprawia, że w czasie wielkiej próby możemy wspierać Ukrainę najbardziej ze wszystkich w Europie i możemy stać w pierwszym szeregu domagających się bezkompromisowych sankcji i kar dla Rosji. Jestem przekonany, że dzisiejszy laureat waszej nagrody, to przywódca wielkiego, największego formatu. Teraźniejszość to potwierdza, a historia też tak to oceni. Panie premierze, z serca dziękuję za pana niestrudzoną prace na rzecz wolności i na rzecz Polski. Droga redakcjo, gratuluje wyboru laureata. Nie zaskakuje mnie ten wybór, bo laureata znam i uczę się od niego na co dzień. Osobiście za ten wybór z serca dziękuję - zakończył premier Mateusz Morawiecki.

mw