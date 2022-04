Polskie miasta, gminy i powiaty potrafią pomagać

Nie byliśmy na to przygotowani, bo nikt nie spodziewał się tego co wydarzyło się po ataku Rosji. Musieliśmy pilnie znaleźć wiedzę, jak postępować. Ja korzystałem z rad doświadczonego generała, który był obecny przy kryzysie uchodźczym podczas wojny na Bałkanach. Tak właśnie radzą sobie samorządowcy – wspominał prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek. – Od 7 tygodni urzędnicy pracują w systemie 3-zmianowym. Poradziliśmy sobie i mogę powiedzieć - przekonałem się, że jesteśmy społeczeństwem XXI wieku, jesteśmy empatyczni, solidarni, znakomicie zorganizowani. To słyszeliśmy wielokrotnie też od tych, którzy do Rzeszowa przyjeżdżali. I to jest nasz wielki sukces.