Władze stolicy chcą eksponować „prezent Stalina”

Z nowego planu ogólnego zastępującego studium uwarunkowań przestrzennych wynika, że wokół Pałacu Kultury i Nauki nie zostaną wybudowane żadne wieżowce.

„Pojawił się swego czasu pomysł, żeby obudować Pałac Kultury wieżowcami. Od strony ulicy Emilii Plater miały być trzy wieżowce - dwa, bardzo wysokie przy Sali Kongresowej i trzeci, trochę niższy na wysokości Dworca Centralnego. A także czwarty, na wysokości stacji metra Centrum. W nowym planie ogólnym wszystkie zniknęły” - wyjaśnia na spotkaniu z dziennikarzami wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Dodała, że w ramach uzgodnienia planu ogólnego zbiegły się rekomendacje trzech podmiotów: miasta, mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków i mazowieckiego biuro planowania regionalnego odpowiedzialnego za audyt krajobrazowy.

Powstaną budynki, ale znacznie niższe - do wysokości tych, które są przy ulicy Emilii Plater czyli do 30 metrów. I to jest olbrzymia zmiana - powiedziała Kaznowska.

Dla władz stolicy „Pałac Kultury to nasze dziedzictwo (…) i nie trzeba się go wstydzić”

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Bartosz Rozbiewski wyjaśnił, że ponieważ Pałac Kultury został wstawiony po wojnie w siatkę XIX-wiecznych ulic, to należy utrzymać w okolicy skalę zabudowy XIX-wiecznego miasta.

Pałac Kultury to nasze dziedzictwo urbanistyczne i architektoniczne i nie trzeba się go wstydzić. Trzeba go umiejętnie wpisać w tkankę miejską, a nie go zasłaniać wieżowcami – dodał.

Ograniczenia zabudowy praskiej części stolicy

W nowym planie określono też maksymalny pułap wysokościowy dla wieżowców w Porcie Praskim i przy Teatrze Powszechnym, który wynosi 140 metrów i niżej. - Będzie w tym rejonie kilka dominant ale będą musiały być dostoswane do niższej panoramy praskiego brzegu - powiedział Rozbiewski.

Wyjaśnił, że z analiz wynika, że czym innym była wysokość pierzei w Warszawie lewobrzeżnej - 30 metrów, a czym innym wysokość praska - rzadko przekraczała 21-22 metry. - Chcemy to podtrzymać. Ale nie oznacza to, że w tych najlepiej skomunikowanych miejscach nie mogą powstawać wyższe budynki - dodał.

Gdzie będą nowe wieżowce w stolicy?

Wiceprezydent Warszawy zaznaczyła, że ratusz nie ucieka jednak od budowy wieżowców w stolicy. „W planie ogólnym są dwa pasma wysokościowe: jedno skupione między ulicą Chałubińskiego, Jana Pawła II i Emilii Plater i drugie skupione przy ulicach Okopowej i Towarowej. Wieżowce mogą też powstawać w punktach przesiadkowych ale o niższej skali, dostosowanej do okolicy” - wyjaśniła Kaznowska.

Większość wieżowców w Warszawie jest budowana jako biurowce, ale niektóre to apartamentowce, bądź hotele.

Aktualnie najwyższym wieżowcem w Warszawie jest budynek Varso Tower, który osiągnął wysokość 310 metrów do szczytu iglicy. Na dachu zaprojektowano również taras widokowy, na wysokości 230 metrów, który ma być dostępny dla turystów.

Oddany do użytku 22 lipca 1955 roku Pałac Kultury i Nauki ma 237 m wysokości (do szczytu iglicy) i 44 piętra. Bez iglicy mierzy blisko 190 metrów. Dostępny na 30. piętrze – 114 metrze – taras widokowy jest jedną z atrakcji stolicy.

