Srebro zmienia układ sił na rynku metali szlachetnych

Sytuacja na globalnym rynku metali szlachetnych w ostatnich tygodniach wyraźnie przyspieszyła. Choć tradycyjnie inwestorzy koncentrują się na złocie, to jednak coraz większą uwagę przyciąga srebro. Jego dynamika, wzmocniona zarówno czynnikami fundamentalnymi, jak i decyzjami administracyjnymi w USA, sygnalizuje możliwą zmianę układu sił na rynku metali.

Najważniejszym wydarzeniem z tym związanym jest włączenie srebra na listę minerałów krytycznych przez United States Geological Survey (USGS), czyli Amerykańską Służbę Geologiczną. To pierwszy tak jednoznaczny sygnał, że Stany Zjednoczone zaczynają traktować srebro jako surowiec o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa narodowego.

To moment o znaczeniu długoterminowym, który może fundamentalnie zmienić relacje podaży i popytu. USA nie będą skłonne do dużego eksportu metalu, który uznano za strategiczny, łańcuchy dostaw mogą zostać uszczelnione, a rynek globalny – uszczuplony. Rośnie jednocześnie prawdopodobieństwo wprowadzenia ceł lub ograniczeń handlowych, jeśli srebro zostanie objęte regulacjami, na co czeka cały rynek.

Decyzja ta zbiega się z narastającym strukturalnym niedoborem srebra. Od pięciu lat globalna produkcja nie pokrywa pełnego zapotrzebowania, a część popytu uzupełniana jest metalem wycofywanym z magazynów. Jedynie 28 procent srebra pochodzi z kopalń pierwotnych, co oznacza, że jego podaż nie reaguje elastycznie na wzrost cen. To czynnik, który wzmacnia ryzyko rynkowych „squeeze’ów”.

Ryzyko „silver squeeze” rośnie

W tym kontekście to właśnie srebro, korzystające zarówno z impulsu popytowego (przemysł, energetyka, samochody elektryczne), jak i politycznego (status metalu krytycznego), wykazuje dziś największy potencjał do dynamicznych ruchów cenowych. Kurs srebra wrócił ostatnio w okolice swojego ATH, czyli zbliżając się do ceny 54 dolarów za uncję.

Srebro jest jednym z kluczowych surowców dla sektorów o najwyższej dynamice rozwoju: produkcji paneli fotowoltaicznych, elektroniki użytkowej, technologii przemysłowych, elektromobilności i sieci 5G.W połączeniu z ograniczoną podażą, rosnący popyt przemysłu stawia srebro w szczególnym położeniu.

Ograniczona podaż, strategiczna decyzja USA, niepewność dotycząca taryf oraz silne zapotrzebowanie przemysłu – to kombinacja, która podwyższa ryzyko gwałtownego wzrostu cen srebra. Mechanizm silver squeeze jest dziś bardziej prawdopodobny niż w poprzednich latach. Taki scenariusz już kilkukrotnie przerabiano przy wcześniejszych deficytach rynku.

Złoto pozostaje silne, ale traci monopol na uwagę inwestorów

Złoto po zakończeniu rekordowo długiego, 43-dniowego shutdownu amerykańskiego rządu odnotowało skokowe wzrosty, przekraczając chwilowo 4200 USD za uncję i utrzymując się obecnie w okolicach 4150 USD.

Rynek waha się między oczekiwaniem na ostateczne informacje dotyczące grudniowej decyzji Rezerwy Federalnej o stopach procentowych a świadomością, że publikacja danych makroekonomicznych za listopad może być zaburzona przez paraliż administracji federalnej. To zwiększa zmienność, ale też cementuje wysoką pozycję złota jako bezpiecznej przystani.

Prognozy, takie jak ta z Citi, wskazują potencjalny wzrost ceny nawet do 6000 USD w perspektywie dwóch lat, jeśli warunki makroekonomiczne nie ulegną znaczącej poprawie. Jednocześnie bank przedstawia alternatywny scenariusz korekty – jednak jest on uzależniony od wyraźnego ożywienia gospodarki USA, którego na razie nie widać.

Metale szlachetne wchodzą w nową fazę rynku

W tle dzieją się również rzeczy bez precedensu: Kirgistan uruchomił stablecoina USDKG zabezpieczonego fizycznym złotem, wykorzystując własne zasoby kruszcu przekraczające 340 ton. Stablecoin, powiązany z dolarem, ale działający poza amerykańskim systemem kontroli, budzi zrozumiały niepokój w Waszyngtonie i może być kolejnym elementem rozszczelniającym tradycyjny system finansowy oparty na USD.

Rynek metali szlachetnych wchodzi w okres, w którym dotychczasowe schematy przestają obowiązywać. Złoto pozostaje fundamentem portfeli inwestorów, ale to srebro zaczyna zmieniać układ sił na rynku. Strukturalny deficyt, status metalu krytycznego w USA i ekspansywny popyt przemysłowy sprawiają, że jego cena jest bardziej podatna na gwałtowne ruchy niż w przypadku złota.

Najbliższe tygodnie pokażą, jak rynek poradzi sobie z napięciem między rosnącym popytem a malejącą dostępnością kruszcu i mogą okazać się kluczowe dla oceny, czy srebro rzeczywiście stoi u progu długoterminowego trendu wzrostowego.

Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark

