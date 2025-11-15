Zakupy w Black Friday: czy istotnie są tak atrakcyjne?

W tym roku 66,5 proc. klientów zamierza zrobić zakupy w black friday, to więcej niż rok temu, kiedy wskazało tak 64,1 proc. ankietowanych - wynika z raportu UCE Research i Shopfully. Odsetek tych, którzy nie chcą tego dnia poszukać okazji, nadal wynosi blisko 19 proc. Black Friday w tym roku przypada 28 listopada.

W ocenie Roberta Biegaja z Shopfully, tegoroczne wyniki są dobrą wiadomością dla branży handlowej, bo pokazują niesłabnące zainteresowanie listopadowymi promocjami. Z możliwości zrobienia okazyjnych zakupów w black friday zamierza w jakiejś formie skorzystać 66,5 proc. ankietowanych, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, kiedy takiej odpowiedzi udzieliło 64,1 proc. respondentów.

Zakupy w Black Friday bardziej przemyślane

Ekspert zwrócił uwagę, że podejście Polaków do promocji zależy od asortymentu. Według różnych badań rynkowych, 80-90 proc. konsumentów korzysta z promocji podczas zakupów spożywczych.

„W black friday kupuje się głównie odzież, obuwie, perfumy i elektronikę, a to nie są produkty pierwszej potrzeby, na których trzeba na co dzień oszczędzać. Zakupy robione tego dnia są z reguły są bardziej przemyślane niż codzienne sprawunki i nie są robione pod wpływem impulsu” – stwierdził Biegaj.

Z badania wynika również, że 18,8 proc. dorosłych Polaków nie planuje robić żadnych zakupów z okazji black friday. Rok temu deklarowało tak 18,9 proc. ankietowanych.

W Polsce dostępne towary mniej atrakcyjne

W ocenie autorów raportu promocje organizowane w Polsce w black friday nie są tak atrakcyjne, jak np. w USA, co w dużej mierze tłumaczy chłodniejszy do nich stosunek polskich konsumentów.

„U nas z reguły w promocji oferowane są towary gorszej jakości, końcówki kolekcji itd. W Stanach Zjednoczonych okazje są zdecydowanie bardziej atrakcyjne” – wskazał Biegaj.

W tym roku 14,7 proc. badanych nie potrafiło określić swoich planów zakupowych w black friday. Rok temu niezdecydowanych było 17 proc. W ocenie autorów raportu zmniejszający się odsetek w tej grupie wskazuje, że klienci w Polsce coraz bardziej przyzwyczajają się do listopadowych promocji, a tym samy krystalizuje się ich pogląd na temat związanych z tym korzyści bądź ich braku.

Black friday przypada w ostatni piątek listopada; w tym roku będzie to 28. dzień miesiąca.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-8 listopada przez UCE Research i Shopfully Poland na próbie 1007 osób w wieku 18-80 lat.

PAP, sek

