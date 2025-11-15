W niedzielę wraca ruch na stołeczny Dworzec Centralny

Kolejarze poinformowali, że zamknięty 8 listopada Dworzec Centralny będzie czynny od niedzieli od godz. 4.00. Oznacza to, że pociągi będą już zatrzymywać się na tym dworcu.

W tym czasie wykonane zostały m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Przeprowadzone została także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Podczas remontu wymieniony został system sterowania ruchem na komputerowy, a także przeniesione zostało sterowanie ruchem kolejowym z Dworca Centralnego na Zachodni.

Wymieniony został także rozjazd kolejowy, zwiększony został też jego łuk, co pozwoli na zoptymalizowanie prędkości pociągów.

Po otwarciu stacji mogą jeszcze występować nocne zamknięcia torowe.

