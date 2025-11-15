Ceny paliw pójdą w górę. W tle wojna

W przyszłym tygodniu utrzyma się ryzyko podwyżek cen na stacjach paliw - prognozuje biuro Reflex. Według analityków Reflexu, najbardziej może podrożeć olej napędowy, natomiast najbardziej stabilne powinny pozostać ceny LPG.

Zgodnie z ocenami Reflexu, w przyszłym tygodniu benzyna 95 może podrożeć o 2 grosze na litrze, do średniego poziomu 5,99 zł za litr. W przypadku oleju napędowego podwyżka może wynieść 7 groszy, a średnia cena tego paliwa wzrosnąć do 6,23 zł za litr. Z kolei autogaz, po podwyżce rzędu 1 grosza powinien kosztować średnio 2,64 zł za litr.

Jak przypomina Reflex, wzrostom cen produktów naftowych sprzyjają ograniczenia w produkcji rosyjskich rafinerii i eksporcie produktów naftowych, głównie diesla. W październiku eksport rosyjskiego oleju opałowego i diesla spadł ponad 20 proc. w porównaniu ze średnią z pierwszych ośmiu miesięcy tego roku. Dodatkowo w ostatnich dniach Ukraińcy zaatakowali największy rosyjski port nad Morzem Czarnym – Noworosyjsk, gdzie uszkodzony został terminal Szescharis. Port w Noworosyjsku ma kluczowe znaczenie dla eksportu ropy z Kazachstanu, a kraj ten jest jednym z trzech największych dostawców ropy naftowej do Europy - podkreśla Reflex.

Biuro zwraca też uwagę, że rosną również obawy o przyszłość eksportu ropy z Wenezueli w związku z rosnącym napięciem na linii USA-Wenezuela. Praktycznie całość eksportu ropy z Wenezueli trafia do Chin.

