GBP/PLN po 4,79 PLN!

Wizja otwarcia rządu Stanów Zjednoczonych niekoniecznie umacnia dolara. Ostrzeżeniem dla inwestorów były wczorajsze dane z amerykańskiego rynku pracy opublikowane przez prywatną instytucję. W tym otoczeniu dobrze radzi sobie złoty, który szczególnie dobrze wypada względem słabego funta. Frank umacnia się na forex dzięki perspektywie porozumienia handlowego między Szwajcarią a USA.

Wtorkowe osłabienie dolara

Informacje o zakończeniu najdłuższego w historii Stanów Zjednoczonych zamknięcia rządu wcale nie umacniają amerykańskiej waluty. Tylko wczoraj osłabienie „zielonego” doprowadziło kurs głównej pary walutowej świata do 1,16 USD. Przypomnę, że jeszcze tydzień temu za jedno euro mogliśmy otrzymać 1,147 dolara. Dlaczego zatem, mimo nadziei na otwarcie rządu USA, waluta zza oceanu traci? Wczorajszy gwałtowny wystrzał miał związek ze słabymi danymi z raportu ADP. Mimo miesięcznego wzrostu zatrudnienia (w sektorze prywatnym poza rolnictwem) o 42 tys., jednocześnie wykazano redukcję miejsc pracy o 11 tysięcy w ujęciu tygodniowym. Inwestorzy tej drugiej danej nadali większą wagę, podkreślając osłabienie sytuacji w obszarze zatrudnienia pod koniec ubiegłego miesiąca. Dodatkowo dostrzegli kolejną obawę. Jeżeli okaże się, że dojdzie do otwarcia rządu, to w kolejnych tygodniach rynek otrzyma dane makroekonomiczne z instytucji publicznych. Kiedy te potwierdzą słabą kondycję gospodarki USA, będzie to argument dla FOMC do obniżania stóp procentowych, co w teorii powinno ciążyć walucie zza oceanu.

Odreagowanie niestraszne złotemu

Po wtorkowym osłabieniu waluty zza oceanu, przyszedł czas na ostudzenie emocji. W środę o poranku kurs EUR/USD wrócił do poziomów sprzed publikacji raportu ADP i o godzinie 13:00 znów oscyluje przy ważnym poziomie 1,158 USD. Do tego czasu poznaliśmy finalne dane inflacyjne zza naszej zachodniej granicy. W Niemczech dynamika cen konsumenckich to 2,3 proc. r/r i 0,3 proc. m/m. Odczyty były zgodne z oczekiwaniami, dlatego nie miały tak istotnego wpływu na notowania głównej pary walutowej świata jak wczorajsze dane ze Stanów. Lokalne osłabienie dolara sprzyja krajowej walucie, która pozostaje silna na forex. W momencie pisania tekstu kurs EUR/PLN to 4,23 PLN, a kurs USD/PLN to 3,65 PLN. Oznacza to, że złoty dobrze znosi dzisiejsze odreagowanie notowań głównej pary walutowej świata.

Funt w tarapatach, za to frank w świetnej formie

Jeszcze lepiej krajowa waluta wypada na wykresie GBP/PLN. Od wczoraj notowania zniżkują, sprowadzając kurs poniżej 4,80 PLN. Powodem ruchu w kierunku południowym nie jest jedynie siła złotego. W tym zestawieniu jednocześnie słabość wykazuje waluta brytyjska, którą dobiły wtorkowe publikacje makroekonomiczne. Na Wyspach wzrosło bezrobocie i to więcej, niż się spodziewano. Aktualny poziom to 5 proc., a prognozowano wzrost z 4,8 proc. do 4,9 proc.. Ostatni raz tak źle było w maju 2021 roku. Zbiega się to z gwałtownym wzrostem składanych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Oczekiwano skoku z 0,4 tys. do 20,3 tys. Okazało się jednak, że w październiku złożono ich aż 29 tys. Zła kondycja rynku pracy stwarza presję na obniżki stóp procentowych przez Bank Anglii. Problemem jest jednak uciążliwa inflacja konsumencka, która w drugiej połowie 2025 roku nie chce spadać i utrzymuje się na poziomie 3,8 proc. r/r. Jest to powyżej celu inflacyjnego BoA (2 proc. r/r). Połączenie wysokich cen ze słabym stanem gospodarki ciąży brytyjskiej walucie, która pozostaje słaba na rynku walutowym.

W środę złoty traci jedynie do szwajcarskiego franka. Kurs CHF/PLN wzrósł powyżej 4,57 PLN. Siła franka wynika z pogłosek o możliwym porozumieniu Helwetów z Amerykanami w sprawie ceł. Mowa to u możliwości obniżenia taryf do 15 proc. z aktualnie obowiązujących 39 proc. Informacja wspiera franka nie tylko do złotego, ale na całym forex.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje