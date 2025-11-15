Bruksela tnie dopłaty dla hodowców
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ostrzega przed planowanymi przez Komisję Europejską zmianami w finansowaniu rolnictwa. Fundusze z różnych polityk Unii Europejskiej – w tym ze Wspólnej Polityki Rolnej – mają zostać połączone i posiadać jeden wspólny budżet. W praktyce oznacza to, że rolnictwo straci swój odrębny, chroniony fundusz i będzie musiało konkurować o środki z innymi sektorami, w tym z sektorem obronnym.
Bruksela przewiduje też dziesięcioprocentowy tzw. „cel wiejski”, który – zdaniem hodowców – jest jedynie pozornym zabezpieczeniem i nie zrekompensuje cięć sięgających siedemnastu procent budżetu WPR.
Organizacje rolnicze ostrzegają, że nowe rozwiązania z jednej strony zwiększą biurokrację i chaos, a z drugiej osłabią konkurencyjność polskich gospodarstw.
Nie zgodzimy się na model, w którym polskie gospodarstwa finansują unijne cięcia – podkreślają przedstawiciele Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
