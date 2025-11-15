Budżet UE na 2026 r. gotowy. Rosną koszty obsługi długu

Parlament Europejski i państwa członkowskie w ramach Rady UE zawarły w sobotę porozumienie w sprawie unijnego budżetu na 2026 r. Ustalono, że zobowiązania budżetowe wyniosą 192,8 mld euro, a płatności 190,1 mld euro.

Zobowiązania to obietnice wydatkowania środków, jakie UE może podjąć w danym roku budżetowym, a płatności to realne przelewy pieniędzy.

Przewodnicząca PE Roberta Metsola podkreśliła na platformie X, że budżet UE na 2026 r. to plan finansowy odpowiadający na obawy obywateli oraz wzmacniający kluczowe priorytety Wspólnoty. „W czasach globalnej niestabilności Europa musi pozostać konkurencyjna, odporna i bezpieczna” - zaznaczyła.

Przywrócono 1,3 mld euro z planu Komisji Europejskiej

Komisarz ds. budżetu Piotr Serafin podkreślił w komunikacie Komisji Europejskiej, że porozumienie zapewnia przewidywalność budżetu UE i będzie wspierać wspólne priorytety polityczne Unii. „Ten proces budżetowy pokazał, że współpracując możemy osiągnąć więcej i w sposób bardziej efektywny kosztowo. Zainwestowaliśmy więcej w bezpieczeństwo zewnętrzne, obronność, innowacje, ale także w programy bezpośrednio przynoszące korzyści naszym obywatelom, studentom i rolnikom” - podkreślił.

W ramach porozumienia przywrócono 1,3 mld euro, które wcześniej państwa członkowskie obcięły w stosunku do projektu Komisji Europejskiej. Parlament wynegocjował też dodatkowe 372,7 mln euro ponad pierwotną propozycję KE.

Porozumienie zakłada dodatkowe fundusze m.in. na program badawczy Horizon Europe, rozwój sieci transportowych i energetycznych, ochronę ludności oraz rolnictwo.

W obszarze badań i infrastruktury PE ustalono m.in. 20 mln euro więcej dla programu finansowania nauki Horizon Europe oraz 23,5 mln euro na transgraniczne sieci transportowe i energetyczne. Zwiększono też finansowanie edukacji program Erasmus+ wzrośnie o 3 mln euro.

W sektorze rolnym i środowiskowym LIFE (program wspierający działania na rzecz środowiska i klimatu) otrzyma dodatkowe 10 mln euro, a EU4Health (program zdrowotny) kolejne 3 mln euro.

Na promocję produktów rolnych w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej przeznaczono dodatkowe 105 mln euro, co jak podkreśla PE ma wspierać zwłaszcza młodych rolników. W toku rozmów wynegocjowano też dodatkowe 10 mln euro na Mechanizm Ochrony Ludności, który służy pomocy w walce z klęskami żywiołowymi.

O 10 mln euro zwiększono też finansowanie mobilności wojskowej oraz wzmocnienia zarządzania granicami zewnętrznymi. Humanitarna pomoc UE wzrośnie o 35 mln euro, aby odpowiedzieć na narastające kryzysy humanitarne i skutki zmian klimatu. Zwiększono też środki dla wsparcia południowego sąsiedztwa UE - o 35 mln euro i dla wschodniego sąsiedztwa - o 25 mln euro.

Szybki wzrost kosztów obsługi długu UE

Parlament Europejski podał też, że UE stanie w 2026 r. w obliczu wyższych o 4,2 mld euro kosztów obsługi zadłużenia związanego z Funduszem Odbudowy (programem NextGenerationEU), a to dwukrotnie więcej niż przewidywała Komisja.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

