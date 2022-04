Musk chce wykupić wszystkie akcje Twittera!

Najbogatszy człowiek na świecie Elon Musk planuje kupić pozostałe 91,6 proc. akcji Twittera, oferuje 54,20 dolara za sztukę

Zainwestowałem w Twittera, ponieważ wierzę w jego potencjał do bycia platformą wolnego słowa na całym świecie i wierzę, że wolność słowa jest społecznym imperatywem dla funkcjonującej demokracji. Jednak od momentu dokonania inwestycji zdaję sobie sprawę, że w obecnej formie firma nie będzie ani dobrze prosperować, ani służyć temu społecznemu imperatywowi. Twitter musi zostać przekształcony w prywatną firmę - przekonuje Musk w swoim oświadczeniu.

Jeśli Musk kupiłby 100% Twittera za 41 mld dolarów, to wydałby lekko ponad 15% całego swojego majątku. Mógłby do tego dokupić jeszcze całego TikToka (do 75 mld dolarów wartości) i wciąż wydałby tylko 43%.

W drugiej połowie marca Elon Musk sugerował, że może planować uruchomienie nowej platformy społecznościowej. Zamiast tego najwidoczniej postanowił przejąć Twittera.

Czytaj też: Elon Musk przejął 9,2 proc. udziałów Twittera

Wirtualne Media, Live Mint/KG