Rosyjskie wojska stacjonujące w Naddniestrzu, separatystycznym regionie Mołdawii, nie mają zdolności bojowej do udziału w wojnie na Ukrainie - podał w poniedziałek kiszyniowski dziennik „Timpul”

Gazeta powołała się na wypowiedź wiceminister obrony Ukrainy Anny Malar, według której w ostatnich dniach Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) miała przeprowadzić wśród rosyjskich oddziałów w Naddniestrzu kontrolę.

Malar wyjaśniła, że aktualnie skuteczność bojowa lokalnych jednostek zbrojnych jest niska i nie są one gotowe do udziału w agresywnych działaniach Federacji Rosyjskiej. Dodała, że w ostatnim czasie istniały tam „oznaki gotowości” do przyjęcia samolotów rosyjskich.

W czwartek premier Mołdawii Natalii Gavrility poinformowała, że Rosja próbuje werbować obywateli Mołdawii zamieszkałych w Naddniestrzu na wojnę z Ukrainą. Podobne informacje podawały w ostatnich dniach niektóre mołdawskie media.

