Anonymous nie odpuszcza Rosji. Kolejny atak!

Co godzinę polskie firmy ściągają ponad 100 plików zagrożonych wirusem. Koszt zabezpieczenia przed atakami hakerów to średnio 1,5 mln zł dla polskiej firmy. Codziennie na świecie powstaje 1 milion nowych wirusów, których efektem jest utrata danych. Polska aplikacja UseCrypt ma szansę okazać się dużą konkurencją dla zagranicznych firm branży IT.