Zgubiły się dokumenty fundacji od NS2 walczącej o "klimat"!

„Zaginęły” informacje podatkowe kontrowersyjnej fundacji „klimatycznej” Klimaschutz Stiftung, tak naprawdę powołanej do ochrony gazociągu Nord Stream 2. Wiadomo, że głośno nawet obecnie walcząca o klimat fundacja otrzymała 20 mln euro od należącej do Gazpromu spółki Nord Stream 2 AG – informuje portal Biznesalert.pl

Dochodzenie w sprawie działalności fundacji Klimaschutz Stiftung utworzonej przez samorząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego prowadzi obecnie niemieckie ministerstwo finansów. Fundacja oficjalnie działa na rzecz spraw klimatycznych, choć faktycznie jej funkcjonowanie miało pomóc omijać sankcje nakładane na sporny gazociąg przez Stany Zjednoczone, ponieważ sankcje nie mogą dotyczyć pomiotów organizacji związanych z rządami krajów sojuszniczych. Przed początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę były starania, aby Klimaschutz Stiftung stała się wręcz właścicielem Nord Stream 2.

Klimaschutz Stiftung może zapłacić do 10 mln euro podatku, z którego została zwolniona w niewyjaśnionych okolicznościach. Ostsee Zeitung przypomina, że to połowa z 20 mln euro wpłaty spółki Nord Stream 2 AG należącej do Gazpromu na poczet działalności te fundacji. Resort finansów zapowiada, że śledztwo urzędu podatkowego ma się zakończyć tak szybko, jak to możliwe – czytamy w tekście Wojciecha Jakóbika na portalu Biznesalert.pl.

A to pech! Dokumenty w sprawie fundacji „klimatycznej” z Meklemburgii do obrony Nord Stream 2 zagadkowo zaginęły. Niemiecki resort finansów zapowiada ujawnienie wyników audytu podatkowego jak najszybciej. Afera może się skończyć komisją śledczą w Bundestagu i oby tak było – czytamy we wpisie Wojciecha Jakóbika.