Zofiówka: Ratownicy dotarli do 4 z 10 poszukiwanych górników

Kolejne druzgoczące wiadomości ze Śląska; zawiązany sztab ratunkowy pracuje by bezpiecznie dotrzeć do pozostałych na dole ludzi, moje myśli i modlitwy skupione są wokół nich i ich bliskich - napisał w sobotę premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do wypadku w kopalni Zofiówka