"Inteligentne" sankcje - czyli jakie?

"The Telegraph": Francja i Niemcy uzbroiły Rosję w broń i sprzęt wojskowy warty 273 mln euro – i to mimo embarga. Luka w embargu wynika z tzw. "klauzuli dziadka". Sprzedana broń to m.in. bomby, rakiety, torpedy i sprzęt, jak np. kamery na podczerwień do ponad tysiąca rosyjskich czołgów