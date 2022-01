Kumulacja promocji dla mikroprzedsiębiorców w Banku Pekao

W Pekao S.A. trwa właśnie festiwal promocji przygotowanych z myślą o mikroprzedsiębiorcach. Mogą oni skorzystać z kredytu lub pożyczki do kwoty 300 tys. zł, kredytu inwestycyjnego do 80% planowanych nakładów inwestycyjnych, oferty na terminale płatnicze z dzierżawą za 0 zł czy założyć Konto Przekorzystne z premią do 1200 zł w gotówce. Bank Pekao proponuje wszystkie te produkty na bardzo atrakcyjnych warunkach

Kredyty firmowe to produkty bankowe cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców zarówno w odniesieniu do finansowania bieżącej działalności gospodarczej, jak inwestycyjnej. Doskonale obrazują to dane Biura Informacji Kredytowej, zgodnie z którymi okresie od stycznia do listopada 2021 roku banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 148,5 tys. kredytów na kwotę 20,225 mld zł. W stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego liczba tych kredytów zwiększyła się o 22%, a ich łączna wartość o 24%. Świadczy to o stale rosnącym zainteresowaniu klientów taką formą finansowania.

Bank Pekao, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, aktualnie proponuje klientom z segmentu mikrofirm kredyt lub pożyczkę do kwoty 300 tys. zł na promocyjnych warunkach. Pożyczkę Przekorzystną Biznes oraz kredyt w rachunku bieżącym Pekao S.A. oferuje ze stawką prowizji przygotowawczej wynoszącą 0% dla nowych klientów. W przypadku pożyczki możliwe jest sfinansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością, np. zakupu samochodu służbowego, towaru do sklepu czy wyposażenia lokalu usługowego. Do wypłaty środków nie są wymagane dokumenty potwierdzające wydatkowanie pożyczki, jak np. faktury.

Chcemy ułatwić klientom dostęp do finansowania najważniejszych potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem biznesu, dlatego proponujemy im skorzystanie z oferty specjalnej, która zwalnia ich z kosztów prowizji przygotowawczej. Wiemy, że czas jest kluczowym czynnikiem w przypadku działań przedsiębiorców, dlatego – z myślą o najmniejszych firmach – skracamy do minimum czas podejmowania decyzji kredytowych oraz liczbę i rodzaj wymaganych dokumentów. Nasi klienci mogą otrzymać decyzję kredytową nawet w ciągu 45 minut, a wypłata środków może nastąpić jeszcze w tym samym dniu – podkreśla Michał Karczewski, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A.

Oferta kredytu lub pożyczki do kwoty 300 tys. zł jest skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nieprzerwanie od co najmniej 24 miesięcy i rozliczających się w formie Książki Przychodów i Rozchodów.

Pekao S.A. proponuje również swoim obecnym i nowym klientom skorzystanie z kredytów inwestycyjnych. W ramach promocji, która trwa do 28.02.2022 r., bank nie pobierze ani prowizji przygotowawczej ani opłat za czynności związane z przyjęciem i rozpatrzeniem wniosku. Maksymalna wysokość finansowania udzielonego przez bank może wynieść do 80% planowanych nakładów inwestycyjnych, a czas spłaty kredytu trwać do 15 lat.

W aktualnej ofercie Banku Pekao znajduje się także specjalna propozycja dla firm, które korzystają lub zamierzają dopiero korzystać z terminala płatniczego. Jeśli klient nie uczestniczył wcześniej w Programie Polska Bezgotówkowa oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadał zawartej umowy w zakresie akceptacji kart płatniczych, może liczyć na dzierżawę terminala za 0 zł przez 18 miesięcy (12 miesięcy zgodnie z założeniami Programu Polska Bezgotówkowa i dodatkowo 6 miesięcy w prezencie od Banku Pekao), a także 0% prowizji rozliczeniowej przez 12 miesięcy (do kwoty 100 tys. zł obrotu na jednym terminalu).

Jeśli klient obecnie posiada terminal bądź posiadał go w przeszłości i wykorzystał już możliwość skorzystania z Programu Polska Bezgotówkowa, to Pekao S.A. proponuje mu dzierżawę terminala za 1 zł miesięcznie przez rok oraz prowizję rozliczeniową w atrakcyjnej wysokości.

W ramach tej promocji bank udostępnia nowoczesny terminal płatniczy z systemem Android z łącznością bezprzewodową lub połączeniem internetowym, a także pakiet bezpłatnych usług, obejmujących instalację terminala, szkolenie personelu, serwis i wydruk logo.

Kolejną propozycją Banku Pekao jest Konto Przekorzystne Biznes, za którego założenie przedsiębiorca może otrzymać do 1200 zł premii w gotówce. Jest to oferta skierowana do osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nowy klient banku otrzyma:

• 200 zł za rejestrację działalności gospodarczej z wykorzystaniem Profilu zaufanego

w bankowości elektronicznej Pekao24/ PeoPay i zawarcie umowy Konta Przekorzystnego Biznes,

• 250 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i niewielką aktywność na nim przez trzy kolejne miesiące (wliczona premia 50 zł za otwarcie konta online),

• 50 zł za wpływy min. 5000 zł/m-c (przez trzy kolejne miesiące),

• 200 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy,

• 100 zł za wykonanie transakcji wymiany walut,

• 100 zł za zapłatę rat leasingowych,

• do 300 zł za skorzystanie z oferty kredytowej Pekao S.A.

Pekao S.A. zapewnia roczne zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes. Po upływie roku zaczną obowiązywać łatwe do spełnienia warunki zwolnienia z comiesięcznych kosztów.

Do konta wydawana jest karta wielowalutowa MasterCard Business lub/i debetowa Visa Business. Pierwsza karta debetowa jest zwolniona z opłat przez rok. Po tym okresie karta jest nadal bezpłatna, jeśli klient wykona nią transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł miesięcznie.

Bank Pekao oferuje także bezterminowe zwolnienie z opłat za przelewy mobilne. Co ważne, zerowa stawka dotyczy również przelewów mobilnych w euro (SEPA) wykonywanych do banków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mat.Pras./KG