Transformacja ciepłownictwa w Grupie PGE staje się faktem

Grupa PGE konsekwentnie od 2018 roku prowadzi proces modernizacji elektrociepłowni w największych miastach Polski.

Efektem tego jest oddanie przez PGE do użytku nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł kogeneracyjnych w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu. Do końca 2023 roku zakończą się inwestycje w źródła gazowe w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Wrocławiu, a na początku 2024 r. w Lublinie i Siechnicach. Wszystkie te projekty w istotny sposób zwiększą komfort i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców oraz znacząco wpłyną na zmniejszenie emisji z elektrociepłowni.

PGE Energia Ciepła, jako największy dostawca ciepła sieciowego w Polsce, realizuje cele transformacji sektora ciepłowniczego zastępując stare, nieefektywne i wysokoemisyjne źródła wytwarzania nowoczesnymi rozwiązaniami nisko i zeroemisyjnymi. Już w latach trzydziestych węgiel, który wciąż będzie pozostawał jednym z najważniejszych źródeł energii elektrycznej, właściwie przestanie stanowić źródło ciepła wytwarzanego przez Grupę PGE.

Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb lokalnych rynków ciepła, zwiększamy bezpieczeństwo dostaw dla mieszkańców, poprawiamy elastyczność źródeł wytwarzania, a także znacząco ograniczamy wpływ na środowisko naturalne – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Zastąpienie dotychczasowych źródeł ciepła technologią opartą na gazie ziemnym spowoduje spadek emisji: tlenków siarki o 90 procent, dwutlenku węgla o 40 procent, tlenków azotu o 20 procent i pyłów o 85 procent. Modernizacja elektrociepłowni to także korzyści biznesowe dla Grupy PGE. Po kryzysie wywołanym agresją Rosji na Ukrainę ceny gazu obecnie ustabilizowały się, a pewność dostaw zapewnia Polsce Baltic Pipe i Terminal LNG w Świnoujściu – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Proces dekarbonizacji ciepłownictwa w PGE zapoczątkowany został w Zielonej Górze i Toruniu, gdzie do produkcji ciepła już od kilku lat wykorzystywany jest gaz. W 2022 roku w Gdańsku uruchomione zostały natomiast innowacyjne, pierwsze w Polsce kotły elektrodowe o mocy 130 MW.

W 2023 roku PGE Energia Ciepła oddała do eksploatacji trzy kolejne inwestycje. W maju uruchomiono kotłownię gazową w Kielcach, o mocy 160 MWt. W lipcu w Bydgoszczy do eksploatacji weszła nowoczesna, niskoemisyjna kotłownia gazowa o łącznej mocy ok. 40 MW, która pozwoliła na całkowite wyłączenie kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Łączny koszt inwestycji w Bydgoszczy zarówno EC I, jak i EC II, to ponad 487 mln zł. Ponadto w październiku 2023 roku ukończono inwestycję w elektrociepłowni w Zgierzu, o mocy 13,5 MWe i 15 MWt, która będzie produkować energię elektryczną i ciepło w kogeneracji gazowej, uzupełnionej kolektorami słonecznymi. Koszt tej inwestycji to 96 mln zł.

Obecnie w PGE Energia Ciepła prowadzimy 9 projektów inwestycyjnych, związanych z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych: w Bydgoszczy, Kielcach, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie Wrotków, Rzeszowie oraz w Siechnicach koło Wrocławia i w dzielnicy Wrocław-Zawidawie. W fazie przygotowania do realizacji jest 15 kolejnych projektów kogeneracyjnych oraz ciepłowniczych, wykorzystujących paliwa gazowe, m.in. w Gdańsku i Krakowie. PGE Energia Ciepła w ciągu 6 lat przeznacza na projekty inwestycyjne łącznie ponad 7,7 mld zł. – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Inwestycje w transformację ciepłownictwa

Jeszcze w 2023 roku PGE Energia Ciepła planuje ukończenie kolejnych inwestycji. W listopadzie w Gorzowie Wielkopolskim oddana do użytku zostanie gazowa kotłownia szczytowo - rezerwowa o mocy 62 MWt oraz kocioł wodny 32,5 MW. Inwestycja kosztuje 44 mln zł. W tym roku również we Wrocławiu-Zawidawie uruchomione zostaną dwa agregaty kogeneracyjne o mocy 1,06 MW każdy oraz zabudowa instalacji kolektorów słonecznych. W grudniu w Rzeszowie gotowa będzie kotłownia gazowa o łącznej mocy 186 MWt i wartości 86 mln zł. Trwa tutaj także rozbudowa drugiej linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), której koszt wynosi 406 mln zł. Oprócz zakończonej w maju 2023 roku inwestycji w Kielcach, jeszcze w tym roku planowane jest w tym mieście oddanie do użytkowania bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową 8 MWe z wodnym kotłem odzysknicowym. Z końcem stycznia 2024 r. gotowa będzie inwestycja na Wrotkowie w Lublinie, która obejmuje kotłownię rezerwowo-szczytową i mobilne kotły gazowo-olejowe. Jej łączny koszt to 86 mln zł.

Wartość największej obecnie inwestycji PGE Energia Ciepła – Nowa EC Czechnica-2 w Siechnicach – to ponad 1,24 mld zł. Nowa, niskoemisyjna elektrociepłownia będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. EC Czechnica-2 ma rozpocząć pracę w II kwartale 2024 r. Dzięki zasilaniu gazem ziemnym roczna emisja CO2 obniży się aż o 622 tysiące ton, to jest o 61%. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznie. Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt (dzisiaj to 247 MWt), a moc elektryczna 179 MWe (dzisiaj 100 MWe).

Aby w pełni zrealizować założenia Unii Europejskiej, która wyznaczyła kierunek zmian w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej, PGE Energia Ciepła inwestuje w źródła kogeneracyjne m.in. wsparte OZE. Przykładem jest PGE Toruń, gdzie z sukcesem zrealizowana została zielona transformacja, a system ciepłowniczy w Toruniu jest dla innych miast modelowym przykładem współpracy kogeneracji ze źródłami OZE i już teraz spełnia on wymogi UE określone na 2026 rok. Również w Zgierzu i Wrocławiu-Zawidawiu spółka zainwestowała w systemy OZE.

Stopniowe odejście od wykorzystania węgla w ciepłownictwie do 2030 roku pozwoli nam w pełni zrealizować wymogi unijne, ale także znacząco obniżyć emisje C02 stanowiącego istotny koszt w produkcji ciepła i energii– powiedział Wojciech Dąbrowski.

Już teraz trwają przygotowania do kolejnych inwestycji, których celem, podobnie jak wcześniej, będzie wyłączanie przestarzałych, nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł, oraz zastępowanie ich nowymi rozwiązaniami. PGE Energia Ciepła przygotowuje 15 inwestycji o łącznej wartości 4,5 mld złotych m.in., w Krakowie, Gdyni i Gdańsku. Na Wybrzeżu będą to m.in. zaplanowany na maj 2025 r. gazociąg, dzięki któremu kotły w kotłowni rezerwowo-szczytowej II będą mogły być zasilane gazem. W 2026 r. spółka planuje zrealizować instalację silników gazowych oraz kotła biomasowego. W Gdańsku w 2028 roku do eksploatacji mają być oddane wielkoskalowe pompy ciepła.

PGE Energia Ciepła rozważa różne scenariusze tak, aby sprostać wymogom środowiskowym. We Wrocławiu mogą powstać m.in. zasilane gazem agregaty kogeneracyjne, gazowe kotły wodne oraz zasilane energią elektryczną przemysłowe pompy ciepła i elektrodowe kotły wodne. Wspomnieć należy także o rozwoju segmentu instalacji odzyskujących ciepło z odpadów lub wykorzystujących ciepło odpadowe. Przykładem jest tu ITPOE w Rzeszowie, która po zakończeniu budowy II linii technologicznej będzie w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Inwestycja będzie gotowa pod koniec 2024 r.

Proces modernizacji segmentu ciepłownictwa obejmuje wszystkie źródła ciepła w 16 miastach, w których PGE Energia Ciepła zajmuje się produkcją i dostarczaniem ciepła sieciowego.