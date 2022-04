ORLEN OIL wspiera biznes: Program umów warsztatowych

ORLEN OIL prowadzi atrakcyjny i uniwersalny program lojalnościowy, skierowany do szerokiej grupy potencjalnych partnerów. Mogą z niego skorzystać m.in. nieautoryzowane warsztaty samochodowe, firmy transportowe, przedsiębiorstwa komunikacyjne, a w końcu też podmioty zużywające w swojej działalności produkty i środki smarne

W ramach programu lojalnościowego istnieje możliwość zawarcia umowy warsztatowej, która pozwala – w ramach zakupu produktów ORLEN OIL – uzyskać także szereg bardzo atrakcyjnych bonusów. W ofercie mamy wyszczególnione dwa rodzaje umów.

Pierwszą jest „Umowa Sprzedaży Produktów oraz Tankowania Paliwa” (tzw. paliwowa) – obecnie jedyna tego typu propozycja na rynku motoryzacyjnym. Skierowana jest do warsztatów samochodowych, baz transportowych i przedsiębiorstw komunikacyjnych. W tym przypadku klienci mogą skorzystać z przedpłaconych kart paliwowych (w zamian za dokonane w okresie kwartalnym zakupy produktów ORLEN OIL). Środki są do wykorzystania na stacjach ORLEN. Druga „Umowa Sprzedaży Produktów oraz Premiowania Zakupów” (tzw. gotówkowa) – to oferta uzupełniająca, w ramach produktu warsztatowego. Przewiduje wypłatę premii naliczanej po dokonaniu określonych ilościowo kwartalnych zakupów. Klient może przeznaczyć kwotę na dowolny cel.

Warto wspomnieć, że ORLEN OIL prowadzi także Program Wizualizacji Warsztatów, które wcześniej zawarły ze spółką jedną z w/w umów. W zależności od lokalizacji obiektu, posiadanej infrastruktury, czy zajmowanej powierzchni proponowane są różne elementy wizualizacyjne (np. podświetlane totemy reklamowe, kasetony, tablice informacyjne, nakładki reklamowe, czy ekspozytury produktów).

Dzięki tego typu reklamie warsztaty stają się zdecydowanie bardziej widoczne, zyskują też na prestiżu w oczach swoich klientów – a ich oferta jest postrzegana jako wyjątkowo innowacyjna.

Bliższe szczegóły można uzyskać na stronie internetowej www.orlenoil.pl lub pod adresem e-mail programwarsztatowy@orlenoil.pl.

KP