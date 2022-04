PKN Orlen: Solidne wyniki w niestabilnym otoczeniu

Po pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Orlen wypracowała zysk netto w wysokości 2,8 mld zł; to o 1 mld zł więcej rok do roku. EBITDA LIFO Grupy Orlen wyniosła w tym czasie 2,79 mld zł, o 0,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - podał koncern.

„Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2022 roku z wynikiem EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł. W wypracowanych wynikach największy udział miał obszar energetyki, który odnotował rekordową produkcję energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie 0,6 TWh” - poinformował PKN Orlen w czwartkowej informacji prasowej.

Spółka przekazała, że wzrost produkcji zielonej energii o 46 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku był możliwy m.in. dzięki sukcesywnemu przyłączaniu nowych mocy odnawialnych.

„Nasze wyniki po raz kolejny potwierdzają, że dywersyfikacja źródeł przychodów, poparta strategicznymi inwestycjami, ma sens. W bardzo zmiennym otoczeniu jesteśmy w stanie elastycznie reagować na bieżące wyzwania, zapewniając stabilne zyski całej Grupy Orlen i jej nieprzerwany rozwój” - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Według niego dobrym przykładem jest zapisany w strategii Orlen2030 rozwój odnawialnych źródeł energii. Obajtek wskazał przy tym, że dzięki kolejnym akwizycjom w tym obszarze, w minionym kwartale koncern osiągnął rekordowy poziom produkcji z tych źródeł, zwiększając niezależność energetyczną naszej gospodarki.

„Dla bezpieczeństwa dostaw energii do Polski kluczowa będzie finalizacja do końca tego roku procesu budowy jednej, silnej, multienergetycznej firmy, która będzie skutecznie konkurować z globalnymi graczami i zagwarantuje stabilne zaopatrzenie w surowce oraz ceny energii dla polskiej gospodarki i klientów” - podkreślił Obajtek.

W informacji przypomniano, iż w styczniu PKN Orlen wybrał czterech partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos, a w marcu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie rozpatrzył wniosek koncernu o zgodę na przejęcie PGNiG. „Połączenie tych trzech firm, które zostanie sfinalizowane w tym roku, istotnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także całego regionu, w tym m.in. Litwy, Łotwy, Estonii oraz Czech i Słowacji” - ocenił PKN Orlen.

W komunikacie zaznaczono, ze „powstanie zintegrowanego koncernu multienergetycznego pozwoli realizować kluczowe, wielkoskalowe inwestycje energetyczne”. „Będzie też szansą na znacznie szerszy dostęp do zielonej energii, co z kolei zwiększy niezależność energetyczną Polski” - podkreślił PKN Orlen.

Koncern zwrócił uwagę, iż w pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Orlen zaprzestała realizacji zamówień spotowych ropy typu Urals, zwiększając jednocześnie dostawy ropy z alternatywnych kierunków, w tym z Arabii Saudyjskiej, USA, Afryki Zachodniej oraz Norwegii - w efekcie, na koniec pierwszego kwartału udział alternatywnych gatunków ropy w przerobie Grupy Orlen zwiększył się do ok. 70 proc.

PKN Orlen wskazał, że „segment rafineryjny w pierwszym kwartale 2022 r. funkcjonował w znacząco odmiennych warunkach od analogicznego okresu roku ubiegłego”. Jak podano w informacji, polepszające się otoczenie makroekonomiczne, wraz ze znaczącym wzrostem konsumpcji paliw rok do roku, po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią, pozwoliło na wypracowanie wyniku EBITDA LIFO segmentu na poziomie 900 mln zł.

Koncern odnotował w tym okresie liczony rok do roku wzrost sprzedaży, o 17 proc., w tym: benzyny o 33 proc., oleju napędowego o 21 proc., LPG o 31 proc., paliwa lotniczego JET o 153 proc. i ciężkiego oleju opałowego o 35 proc., przy czym na wynik segmentu wpływ miał również najwyższy w historii dyferencjał Brent/Ural, wzrost marż na lekkich i średnich destylatach oraz osłabienie złotówki względem dolara.

Segment energetyki Grupy Orlen, jak podano w komunikacie, osiągnął w pierwszym kwartale EBITDA na poziomie 1 mld zł. Na rezultat wpłynęły czynniki makroekonomiczne, związane z wyceną kontraktu terminowego CO2, częściowo skompensowaną wzrostem marży na sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji oraz wyższymi cenami zielonych certyfikatów.

„W pierwszym kwartale tego roku koncern dysponował 3,4 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60 proc. pochodziła ze źródeł zero i niskoemisyjnych, wyniosła 3 TWh. To wzrost o 11 proc. rok do roku” - wyliczył PKN Orlen.

Zauważył jednocześnie, że „korzystne warunki hydrologiczne i atmosferyczne oraz nowe moce zainstalowane w OZE umożliwiły zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, przede wszystkim z wody i wiatru.

„W efekcie Grupa Orlen w pierwszym kwartale odnotowała największy w historii wolumen wyprodukowanej zielonej energii elektrycznej, na poziomie 0,6 TWh - wzrost o 46 proc. rok do roku” - podkreślił koncern. Jak podał, sprzedaż energii elektrycznej wzrosła o 3 proc. liczona rok do roku, a jej dystrybucja o 9 proc.

„W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN Orlen w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej” - przekazano w informacji.

PKN Orlen zaznaczył, iż „ponownie bardzo dobry wynik osiągnął segment wydobycia”, który w pierwszym kwartale wypracował EBITDA na poziomie 162 mln zł, wyższy o 148 mln zł niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Koncern ocenił, iż wynik ten jest odzwierciedleniem dodatniego wpływu czynników makro w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego. Jak podał, w tym czasie średnie wydobycie Grupy Orlen wyniosło w Polsce 0,8 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę) i było na porównywalnym poziomie rok do roku, natomiast w Kanadzie, nieznacznie wzrosło i osiągnęło 15,4 tys. boe/d.

„PKN Orlen w pierwszych trzech miesiącach tego roku utrzymywał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie” - zapewnił koncern. Wskazał jednocześnie, że utrzymał ratingi inwestycyjne na poziomie BBB- z perspektywą pozytywną, przyznany przez Agencję Fitch Ratings oraz Baa2 z perspektywą pozytywną, przyznany przez Agencję Moody’s.

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Orlen przeznaczyła na inwestycje 3 mld zł. „Ich realizacja umożliwi dalszą budowę wartości Koncernu i wzrost konkurencyjności na międzynarodowym rynku” - podkreślił koncern.

Jak przypomniano w komunikacie, w marcu zarząd PKN Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tej spółki za 2021 r. na poziomie 3,5 zł na akcję, zgodnie z założeniami strategii Orlen2030 - ostateczną decyzję o jej wypłacie podejmie zwołane na maj Walne Zgromadzenie.

PKN Orlen/ PAP/ as/