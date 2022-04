Adamczyk: Mamy przełom w negocjacjach z kontrolerami ruchu

Jest przełom w negocjacjach ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego! - powiedział minister infrastruktury Adam Kowalczyk

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała w czwartek porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca br. Szef MI Andrzej Adamczyk zapewnił, że transport lotniczy w Polsce w najbliższych tygodniach będzie odbywał bez zaburzeń.

Udało się nam dojść do porozumienia. Przy czym musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest koniec wojny to, jest rozejm - powiedział podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. lotnictwa wiceprzewodniczący ZZ KRL Andrzej Fenrych.

Jak dodał, „w imię dalszej dobrej współpracy, ponieważ PAŻP zobowiązała się do rozpoczęcia audytu i restrukturyzacji, (…) aby nie paraliżować ruchu lotniczego w Polsce, by Polacy mogli korzystać swobodnie z podróży lotniczych, by firmy lotnicze, które ucierpiały w pandemii, miały szansę normalnie rozwijać swój biznes w rozpoczynającym się sezonie letnim, poszliśmy na daleko idące ustępstwa i udało się nam porozumieć”.