Na majówkę do Trójmiasta przyjadą głównie turyści z Polski

Trójmiejskie hotele i pensjonaty przygotowują się do majowego weekendu. Zarezerwowano ponad 70 proc. miejsc noclegowych. Dominować będą turyści krajowi, głównie z Pomorza i województw ościennych - wynika z danych przekazanych przez trójmiejskie urzędy

Przed zbliżającym się majowym weekendem w trójmiejskich hotelach i pensjonatach zarezerwowano większość miejsc noclegowych. W Gdyni zajętych będzie ponad 70 proc. miejsc - przekazała rzeczniczka gdyńskiego magistratu Agata Grzegorczyk.

W mieście jest 16 hoteli, które dysponują ponad 2 tysiącami miejsc noclegowych oraz 152 obiekty, w których jest ponad 3,4 tys. miejsc.

W Sopocie zarezerwowano ok. 98 proc miejsc hotelowych. Jeśli chodzi o wszystkie miejsca noclegowe to zarezerwowanych jest ok. 84 proc - przekazała manager ds. komunikacji i promocji Sopockiej Organizacji Turystycznej Izabela Werbel.

W kurorcie jest 21 hoteli, które dysponują ponad 3,3 tys. miejsc noclegowych. Na terenie miasta są również 4 kempingi, 16 hosteli z bazą noclegową przekraczającą 500 łóżek, 3 pensjonaty ze 146 miejscami noclegowymi oraz 728 innych obiektów, gdzie może przenocować ponad 9,3 osób.

Gdańska Organizacja Turystyczna szacuje, że w długi majowy weekend w Gdańsku będzie więcej turystów niż w czasie świąt wielkanocnych. W tym okresie średnie obłożenie hoteli przekraczało 75 proc. - powiedział specjalista ds. promocji i marketingu biznesowego GOT Michał Brandt.

Jego zdaniem w czasie pandemii zmieniły się zachowania gości korzystających z płatnych noclegów. Znaczna część gości dokonuje rezerwacji noclegów „na ostatnią chwilę”, często dzień przed przyjazdem. Oznacza to, że rzeczywistą wielkość obłożenia obiektów noclegowych poznamy dopiero po majówce - stwierdził Brandt.

Według danych GUS w Gdańsku działa 169 obiektów noclegowych dysponujących 19506 miejscami. W tej liczbie mieści się 59 hoteli oferujących 10954 miejsca.

GUS nie uwzględnia obiektów świadczących najem krótkoterminowy. Jak szacuje Michał Brandt, w okresie wiosennym może ich działać ponad 5 tys., oferując ponad 22 tys. miejsc noclegowych.

Wśród turystów, którzy przyjadą na długi majowy weekend do Trójmiasta, będą dominowali turyści krajowi.

Michał Brand wskazuje, że w Gdańsku ponad 85 proc. turystów będzie z Polski. Spodziewamy się przede wszystkim odwiedzin osób mieszkających w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim - dodał.

Izabela Werbel z SOT przekazała, że w Sopocie spodziewają się 90 proc. turystów krajowych.

Tegoroczny wydłużony majowy weekend będzie różnił się od dwóch poprzednich ze względu na zdjęte przez Ministestwo Zdrowia obostrzenia covidowe. Dane za ubiegłe lata przekazała Gdańska Organizacja Turystyczna, wskazując że w ubiegłych latach do miasta przyjechało znacznie mniej turystów, niż przed pandemią.

W 2019 r. obłożenie hoteli w Trójmieście w dniach 1-3 maja wynosiło średnio 96 proc., w roku 2020 było to średnio 9 proc., natomiast w roku 2021 - średnio 17 proc. - wyliczał Michał Brand.

Agata Grzegorczyk z gdyńskiego urzędu w przekazanych danych za ubiegłe lata wskazała, że w weekend majowy w 2019 r. do Gdyni przyjechało ponad 193 tys. turystów, rok i dwa lata później po ok. 57 tys. turystów.

W Sopocie w 2019 r., w weekend majowy przyjechało ponad milion turystów. Rok później - ponad 647 tys. a w 2021 r. - 800 tys.

