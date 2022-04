Innowacyjna oferta PZU dla kierowców aut osobowych i ciężarówek

PZU pomaga kierowcom. Fachowe sprawdzenie stanu auta używanego przed zakupem? Holowanie sprawnej naczepy lup przyczepy wypełnionej ładunkiem w sytuacji, gdy ciągnące je auto ulegnie wypadkowi, awarii lub zostanie skradzione? Oto nowe świadczenia w ubezpieczeniu PZU Pomoc w Drodze, które przygotował największy polski ubezpieczyciel PZU dla właścicieli osobówek i ciężarówek. Obydwa wpisują się w aktualne potrzeby rynku.

Właściciele pojazdów, którzy zdecydują się na zakup szerokiego pakietu assistance w PZU, zyskają dostęp do unikatowej na rynku usługi, jaką jest fachowe sprawdzenie auta używanego przed zakupem. W jakim przypadku będzie można skorzystać z takiej opcji? W sytuacji, gdy nasze auto ubezpieczone w PZU w zakresie PZU Pomoc w Drodze w wariancie Super uległo wypadkowi, a PZU zrealizowało pomoc w ramach tej umowy. Po takim zdarzeniu wiele osób podejmuje decyzję o zakupie innego auta. W obecnych czasach coraz trudniej dostępne są samochody nowe, na które po zamówieniu trzeba czekać czasem wiele miesięcy. W takiej sytuacji wiele osób rozpocznie poszukiwanie pojazdu na rynku wtórnym. Jak trudne to wyzwanie wie każdy, kto kupował kiedyś samochód używany. Niestety w Polsce wciąż wiele aut oferowanych jako „bezwypadkowe” ma za sobą długą historię szkód lub źle prowadzony serwis. Dla osoby, która nie jest biegła w ocenie stanu technicznego samochodu, kupno w pełni sprawnego auta z drugiej ręki o niezafałszowanej historii użytkowania może być zbyt dużym wyzwaniem. I tutaj właśnie przychodzi swoim klientom z pomocą PZU.

To innowacyjne rozwiązanie na rynku ubezpieczeniowym. Większość aut, które jeżdżą po polskich drogach, ma średnio około 11 lat. Kierowcy przy zakupie używanego pojazdu obawiają się, że może ono mieć ukryte wady, o których nie poinformuje sprzedawca, a większość z nas nie jest w stanie ich samodzielnie wykryć, nie mając specjalistycznej wiedzy czy sprzętu. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę i zapewnić fachową pomoc. Nasi eksperci sprawdzą wybrane auto w dowolnym miejscu w Polsce i przygotują dla klienta szczegółowy raport – podkreśla Tomasz Piekarski, dyrektor Biura Produktów Komunikacyjnych PZU.

Klient w raporcie otrzyma kompleksowe dane na temat interesującego go auta. Eksperci zweryfikują 200 punktów kontrolnych w wybranym pojeździe z rynku wtórnego. Sprawdzą m.in. zgodność numeru VIN z dokumentami, ocenią komorę silnika, w tym ślady wycieków, sprawdzą nalepki kontrolne, poziom płynów i oleju. Zmierzą grubość lakieru pod kątem przeprowadzonych napraw blacharsko-lakierniczych oraz ogólny stan karoserii. Zweryfikują także stan szyb pod kątem uszkodzeń oraz stan opon i obręczy kół, a także wnętrze pojazdu. Podczas jazdy testowej ocenią pracę silnika, układu wydechowego, występujące drgania i działanie kontrolek. W raporcie klient znajdzie także szczegółową dokumentację zdjęciową pojazdu, ewentualnych uszkodzeń. Eksperci oszacują także realną wartość auta i koszt napraw wykrytych uszkodzeń. Warto zauważyć, że koszt podobnej usługi na rynku wynosi ok. 500 zł i więcej. Tymczasem dzięki PZU usługę tę możemy uzyskać w cenie pakietu OC, AC, NNW i PZU Pomoc w Drodze, który jest bardzo atrakcyjny cenowo. W wariancie Super płatnym w abonamencie, klient może liczyć na ochronę już od 75 zł miesięcznie. Ubezpieczenia PZU Auto można kupić za pośrednictwem serwisu internetowego mojePZU, infolinii, u jednego z 5500 agentów lub w ponad 400 oddziałach PZU w całej Polsce.

W trosce o „polską” branżę

Opracowując nowe produkty ubezpieczeniowe, PZU nie zapomina także o właścicielach ciężarówek, którzy tworzą dziś jedną z najprężniej działających polskich branż w Europie. W pracy kierowcy ciężarówki podstawową kompetencją jest odpowiedzialność za przewożony ładunek. To dlatego awaria, wypadek bądź kradzież pojazdu, który ciągnie przyczepę bądź naczepę generuje podwójne kłopoty, gdyż kierowca nie tylko musi zadbać o pojazd unieruchomiony, ale też o powierzony towar. I to właśnie tym potrzebom wychodzi naprzeciw nowatorska oferta PZU. PZU zorganizuje pomoc nie tylko dla unieruchomionego pojazdu, ale również odholuje sprawną przyczepę lub naczepę na najbliższy parking lub do warsztatu, do którego jest odstawiany uszkodzony pojazd.

Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie w praktycznie każdej sytuacji, jaka może się zdarzyć na drodze zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pomożemy naprawić auto na miejscu lub odholujemy do warsztatu. W razie potrzeby zapewnimy dozór ładunku, zorganizujemy wynajem pojazdu zastępczego i przeładunek towaru. Zapewnimy sprzątanie miejsca wypadku. Ochroną otaczamy również kierowców, zapewniając nocleg dla całej załogi pojazdu oraz konsultację lekarską w Polsce dla kierowcy, jeśli ucierpi w wypadku – dodaje Tomasz Piekarski.

Ubezpieczenie assistance to także wsparcie klienta w takich sytuacjach, jak np. rozładowanie akumulatora, brak paliwa, awaria ogumienia czy zablokowanie pojazdu na stromym zboczu, na wąskim rondzie lub w ślepej uliczce. PZU pomaga również w otwarciu pojazdu po zatrzaśnięciu kluczyków w samochodzie, a w razie wypadku za granicą, wysyła części zamienne potrzebne do naprawy na miejscu, jeśli nie są dostępne w kraju, w którym doszło do zdarzenia.

Do końca czerwca 2022 r. klienci mogą kupić ubezpieczenie PZU Pomoc w Drodze w wariancie Super Truck ze zniżką od 30 proc. do 60 proc. Wysokość zniżki zależy od rodzaju pojazdu.

Czytaj też: Firmy bardziej ostrożne w zwiększaniu zatrudnienia