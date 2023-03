Sprawdzony pakiet ubezpieczeń dla kierowców - PZU Auto

Największy polski ubezpieczyciel zapewnia ochronę samochodu oraz wsparcie kierowcy i jego bliskich w najtrudniejszych sytuacjach na drodze

W swojej ofercie posiada jeden z najszerszych na polskim rynku zakresów usług assistance. W ramach polisy klient może liczyć na pełne wsparcie ze strony PZU na każdym etapie – od pomocy na miejscu zdarzenia, przez wszystkie formalności, aż po usunięcie uszkodzeń lub wypłatę odszkodowania.

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych PZU umożliwia objęcie ochroną różne rodzaje pojazdów, m.in.: samochody, motocykle czy przyczepy. Obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich pojazdów jest OC. Jeśli klient będzie sprawcą zdarzenia, PZU wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej. Dzięki takiej ochronie klient nie musi płacić za wyrządzoną szkodę – koszty pokryje ubezpieczenie. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC warto wykupić także autocasco (AC). AC pokryje koszty naprawy samochodu klienta, jeśli zostanie uszkodzony z powodu sytuacji losowej lub przez nieznanego sprawcę, a także w wyniku szkody, którą klient wyrządzi nieumyślnie. Otrzyma odszkodowanie również wtedy, gdy samochodu nie będzie można naprawić lub zostanie on skradziony. PZU posiada też jedną z najszerszych na polskim rynku oferta assistance. W razie wypadku może zapewnić m.in. holowanie, samochód zastępczy na czas naprawy, nocleg, opiekę nad dziećmi, zmiennika kierowcy, holowanie pojazdu i wiele innych usług, a dodatkowo załatwić wiele formalności.

W ramach ubezpieczenia assistance (w wariancie Pomoc w Drodze Super), PZU oferuje również unikalną na rynku usługę sprawdzenia stanu technicznego używanego auta przed jego zakupem. Dzięki niej – jeśli ubezpieczone auto ulegnie wypadkowi lub zostanie skradzione – klient może skorzystać z profesjonalnej weryfikacji interesującego go auta na rynku wtórnym. W ramach usługi ubezpieczyciel sprawdzi pojazd osobowy lub ciężarowy w nadwoziu osobowym, który znajduje się na terenie Polski.

W czasie weryfikacji samochodu, którym jest zainteresowany klient, ekspert sprawdzi m.in.: stan opon, szyb, grubość lakieru pod kątem przeprowadzonych napraw blacharsko-lakierniczych, a także stan wnętrza pojazdu, kondycję komory i pracę silnika, pracę układu wydechowego oraz występujące drgania. Oprócz tego ekspert pomoże oszacować wartość auta oraz ewentualne koszty naprawy i stwierdzić zgodność numeru VIN z dokumentami.

Usługa weryfikacji auta przed zakupem na rynku wtórnym przysługuje niezależnie od tego, czy uszkodzone auto klienta zostało naprawione, sprzedane czy oddane do kasacji.

Według najnowszych raportów przygotowanych przez Instytut Samar sytuacja na rynku samochodów używanych wygląda coraz gorzej. Na polski rynek trafiają pojazdy coraz starsze – średni wiek importowanych aut w październiku zbliżył się do 13 lat, a do tego ich wybór się kurczy. Taka sytuacja zwiększa ryzyko dla kupujących, szczególnie w przypadku aut sprowadzanych z zagranicy. Możliwość skorzystania z pomocy specjalisty w celu weryfikacji stanu pojazdu przed zakupem, to szczególna korzyść dla tych klientów, którzy nie są w stanie wykryć ukrytych wad, ponieważ nie mają do tego odpowiednich narzędzi i wiedzy. Nasi eksperci nie tylko sprawdzą stan samochodu, ale przygotują także szczegółowy raport z oględzin, na podstawie których klient będzie mógł podjąć decyzję o zakupie. A to wszystko w zaledwie 2 dni robocze – wyjaśnia Tomasz Piekarski.