Historia pojazdu - dlaczego warto ją sprawdzić przed zakupem samochodu i jak to zrobić?

Czym jest historia pojazdu?

Wielu kierowców uważa kupno używanego samochodu za wyjątkowo ryzykowne. Odpowiednie sprawdzenie stanu technicznego i historii auta pozwala jednak na znaczne ograniczenie przykrych niespodzianek. Jednym z najpewniejszych źródeł wiedzy jest historia pojazdu GOV, czyli ogólnodostępny darmowy raport tworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Znajdziemy tam najważniejsze dane samochodów, motocykli i innych pojazdów. Zawarte w nim informacje ułatwiają weryfikację wieku auta oraz stan techniczny. Dodatkowo upewnimy się, że samochód, który chcemy kupić, nie pochodzi z kradzieży.

Jak sprawdzić historię pojazdu? W tym celu należy skorzystać z oficjalnej strony rządowej. Aby odnaleźć konkretny samochód, będziesz potrzebować numeru VIN, numeru rejestracyjnego oraz daty pierwszej rejestracji. Sprzedawca auta bez problemu powinien udostępnić wspomniane dane. Po kliknięciu przycisku „sprawdź pojazd” otrzymasz darmowy raport, który możesz następnie pobrać i wydrukować. W bazie znajdziesz także samochody z Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Czech, Rumunii, Norwegii Danii, Szwecji i Słowenii. Katalog pojazdów zagranicznych wciąż jest rozbudowywany. Aktualnie znajdziemy w nim podstawowe informacje na temat kradzieży i wypadków. Dowiemy się również, czy samochód był wykorzystywany w roli taksówki oraz czy jest dopuszczony do ruchu.

Przyszli nabywcy mogą skorzystać z prywatnych serwisów informacyjnych zbierających informacje na temat historii pojazdów. Płatne bazy danych często wzbogacone są dodatkowymi zdjęciami, danymi o wyposażeniu fabrycznym oraz informacjami o ewentualnych usterkach. Dają pełniejszy wgląd w chronologię i sposób wykorzystania pojazdu. Aby odnaleźć potrzebny raport, najczęściej konieczne jest podanie jedynie numeru VIN, czyli numeru nadwozia. Jest to jeden z najważniejszych numerów identyfikacyjnych każdego pojazdu.

Historia pojazdu / autor: Materiał prasowy

Co znajdziemy w historii pojazdu?

Historia udostępniana przez Centralną Ewidencję Pojazdów pozwala na poznanie sposobu wykorzystywania auta przez poprzedniego właściciela. Znajdziemy tam dane dotyczące podstawowych parametrów oraz terminy obowiązkowych badań technicznych. Dowiemy się jednocześnie, czy samochód przeszedł ostatni przegląd oraz jaki był stan licznika zarejestrowany w czasie oficjalnych pomiarów.

W raporcie uwzględnianie są też informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, liczbie poprzednich właścicieli, zgłoszeniach dotyczących kradzieży oraz o najważniejszych naprawach powypadkowych. Co więcej, raport obejmuje dane na temat czasowego wycofania i przywrócenia pojazdu do ruchu. Płatne bazy danych zbierane przez prywatne serwisy zawierają dodatkowo informacje dotyczące wadliwych serii i usterek fabrycznych, galerię zdjęć pojazdu oraz historię wystawiania go na aukcjach.

Ważną informację dla przyszłego kupującego stanowi wyposażenie fabryczne. Porównanie oryginalnej konfiguracji z aktualnym stanem technicznym pomoże określić, czy maszyna nie uległa w przeszłości wypadkowi. Wielu właścicieli samochodów po kolizjach zastępuje oryginalne elementy tańszymi odpowiednikami. Zwrócenie uwagi na tapicerkę, lakier, lusterka oraz części zewnętrzne wykończenia pozwoli na lepsze poznanie przeszłości pojazdu, co znacznie zmniejszy ryzyko nietrafionego zakupu. Jedną z najważniejszych kwestii jest również legalność. Nabycie samochodu z kradzieży może skutkować utratą mienia oraz pieniędzy przeznaczonych na jego zakup. Stanowi bardzo poważne ryzyko dla każdego kupującego.

Dlaczego historia pojazdu jest tak ważna?

Historia pojazdu to jedno z najważniejszych źródeł informacji dla przyszłych nabywców używanych samochodów. Odpowiednio przeprowadzona weryfikacja pojazdu umożliwi zabezpieczenie się przed poważnymi stratami finansowymi. Kupno pojazdu z wadami ukrytymi może stać się źródłem poważnego niebezpieczeństwa. Korzystanie z wadliwego samochodu zwiększa ryzyko wystąpienia awarii, która może doprowadzić do wypadku w ruchu drogowym. Zarówno prywatni, jak i zawodowi sprzedawcy pojazdów często nie są do końca szczerzy z osobami zainteresowanymi kupnem.

Oprócz obrotu kradzionym sprzętem często ukrywają wady fabryczne, wypadki oraz dane na temat przebiegu. Auto sprzedawane jako bezwypadkowe poddawane jest zabiegom mającym na celu zamaskowanie prawdziwej historii pojazdu. Wymiana wyposażenia, prace blacharsko-lakiernicze oraz składanie jednego samochodu z kilku różnych modeli sprawia, że ciężko jest rozpoznać faktyczny stan modelu. Sprzedawcy często zatajają także kraj pochodzenia auta. Dlatego właśnie tak ważne staje się dokładne sprawdzenie historii pojazdu oraz przeprowadzenie pogłębionego badania technicznego.

Historia pojazdu / autor: Materiał prasowy

Czy historia pojazdu wpływa na wysokość ubezpieczenia?

Warto pamiętać, że przebieg, wiek, model oraz usterki mogą wpłynąć na wysokość obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może znacznie podnieść koszt eksploatacji pojazdu. Pozorna oszczędność związana z kupnem starszego samochodu może tym samym doprowadzić nas do znacznej straty związanej z naprawami oraz bieżącymi kosztami, przekraczającymi założony wcześniej budżet.

Odpowiednio wybrana polisa stanowi podstawową ochronę przed skutkami wypadków. Ubezpieczenie OC z Warty obejmuje wypłatę rekompensaty poszkodowanemu w spowodowanym przez nas zdarzeniu na drodze. Szybka pomoc oraz wsparcie na miejscu wypadku sprawiają, że jest do doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących bezpieczeństwa. Odpowiednio wybrany pakiet zapewni nam komfort i spokój psychiczny oraz ochroni nas przed najpoważniejszymi skutkami finansowymi wypadków drogowych.

O czym jeszcze pamiętać przed zakupem samochodu?

Zakup samochodu to poważna decyzja, która znacznie wpływa na nasz domowy budżet. Dlatego właśnie należy pamiętać o odpowiednim sprawdzeniu używanego sprzętu. Oprócz historii pojazdu zweryfikuj także stan techniczny pojazdu. W tym celu najlepiej udać się do doświadczonych mechaników, którzy przeprowadzą pełną diagnostykę. Specjaliści będą wiedzieli, na jakie elementy zwrócić uwagę, aby wykryć ewentualne wady ukryte.

Podczas wizyty eksperci sprawdzą stan nadwozia, lakieru oraz wyposażenie wewnętrzne. Fotele, kierownica oraz gałka skrzyni biegów mogą stać się ważnym źródłem informacji, sugerującym faktyczną kondycję pojazdu. Uwagę mechaników zwrócą elementy eksploatacyjne, ślady wgnieceń, nieumiejętne naprawy oraz oznaki rdzy. Więcej przydatnych informacji dotyczących sprawdzenia historii pojazdu znajdziesz w poradniku na Warta.pl.