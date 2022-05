Czy słynna Parowozownia Wolsztyn trafi na ślepy tor?

Sytuacja Parowozowni Wolsztyn jest trudna; instytucja dysponuje jednym czynnym parowozem, z powodu remontu linii kolejowej zawieszono część planowych przejazdów, rosną też koszty utrzymania instytucji – informują wielkopolskie samorządy prowadzące Parowozownię.

Starosta wolsztyński Jacek Skrobisz jest zdania, że unikatową instytucję mógłby uratować nowy dyrektor – menadżer, który będzie potrafił pozyskiwać pieniądze na jej prowadzenie i na niezbędne remonty; trwają przygotowania do konkursu, który miałby go wyłonić.

Parowozownia Wolsztyn to ostatnia parowozownia na świecie, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. Historia parowozowni sięga 1907 r. Obecnie działa ona jako instytucja kultury województwa wielkopolskiego, której organizatorami są samorządy województwa, gminy Wolsztyn i powiatu wolsztyńskiego oraz PKP Cargo.

Jak powiedział wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, sytuacja celebrującej w tym roku 115-lecie istnienia parowozowni nie jest łatwa.

Dodatkowo z powodu prowadzonego w tym roku remontu linii kolejowej nr 357 Wolsztyn–Poznań na odcinku Wolsztyn–Drzymałowo zawieszona została część planowych przejazdów. Prowadzone przez parowóz składy kursujące między Wolsztynem a Poznaniem wrócą na tory prawdopodobnie pod koniec roku. Utrzymany jest planowy ruch pociągów między Wolsztynem a Lesznem.

Marszałek Jankowiak podkreślił, że bardzo dużym wyzwaniem jest utrzymanie sprawności technicznej co najmniej dwóch parowozów, obecnie w dyspozycji parowozowni jest tylko jeden -Ol49-69.

„Parowóz Ol49-59 jest w naprawie głównej, parowóz Pt47-65 czeka na naprawę. To kosztowne i trudne prace remontowe o wartości wielu milionów złotych” – powiedział.

Zdaniem starosty wolsztyńskiego Jacka Skrobisza fakt, że parowozownia dysponuje jednym czynnym parowozem to dowód na trudną sytuację instytucji, ale też i na to, że Parowozownia Wolsztyn potrzebuje zmian.

„Z jednym parowozem trudno nawet prowadzić regularny ruch planowy. Jestem wielkim orędownikiem tej parowozowni, zależy mi na tym, by ona funkcjonowała. Jako powiat co roku dokładamy do jej prowadzenia 800 tys. zł. Jednak nie jestem zadowolony z tego, jak ona działa. Rzeczywistość jest odmienna od założeń przyjętych przy powoływaniu tej instytucji kultury i od przyjętego biznesplanu” – powiedział.