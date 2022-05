Nie przegap. Dziś w TVP Mrożek na nowo

Współczesna adaptacja „Krawca” Sławomira Mrożka w reżyserii Marka Bukowskiego to opowieść o naszej cywilizacji , w której stawia się na młodość i piękno, zapominając o tym, że w los człowieka wpisana jest śmiertelność

Tytułowy Krawiec niczym Mefistofeles obiecuje wieczną młodość, doskonały wygląd i rozpoznawalność, zabierając jednak tożsamość… Co jest prawdziwe, a co fałszywe, czym jest pogoń człowieka za doskonałym wyglądem i jak kształtuje ona nasze życie o tym opowie przedstawienie teatru tv w reżyserii Marka Bukowskiego. W obsadzie m. in.: Artur Żmijewski, Maria Dębska czy Mariusz Bochniarz. Premiera w Teatrze TVP już 9 maja godz 21.00.

To przedstawienie inne, nowe, zarówno w sposobie opowiadania Mrożka, jak i w technice telewizyjnej sztuki. Jak czytamy na portalu fpg.24.pl, tak właśnie Marek Bukowski zachęca do obejrzenia „Krawca”:

Na początku z każdym musiałem porozmawiać o mojej interpretacji, a przyszło mi współpracować naprawdę z wielkimi aktorami. Do zagrania głównych ról udało mi się namówić m.in. Artura Żmijewskiego, Marysię Dębską, czy Maćka Mikołajczyka. Każdego z nich trzeba było przekonać do wizji, która stoi nieco w poprzek do tego wszystkiego, co do tej pory z „Krawcem” nam się kojarzyło. Uwierzyli mi i myślę, że nie będą tego żałować. Warto dodać, że będzie to inny spektakl niż te, do których przyzwyczailiśmy się ostatnio w Teatrze TVP, z jeszcze jednego powodu. Twórcy zaproponowali nieco inną formułę realizacji. Nie jest to spektakl, który ma naśladować film lub serial. Został zrealizowany w sposób mocno teatralny, operujemy w przestrzeni 180 stopni, patrzymy tak, jak widownia patrzy na scenę. A za wspaniałe zdjęcia odpowiada jeden z najwybitniejszych polskich operatorów, czyli Arek Tomiak. Gorąco zachęcam do obejrzenia „Krawca”. Przekonacie się Państwo, że spektakl ten ma widzom naprawdę wiele ciekawych rzeczy do zaproponowania – dodaje reżyser.

Polecamy i zapraszamy. Premiera w Teatrze TVP 9 maja o godz. 21.00.

Reżyseria: Marek Bukowski

Zdjęcia: Arek Tomiak

Muzyka: Piotr Mikolajczak

Kostiumograf: Marta Grudzińska

Scenograf: Agata Strużyńska

Charakteryzacja: Ewa Drobiec, Agnieszka Jońca.

Producent wykonawczy Rock And Roll Production