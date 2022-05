Zyski banków niebotycznie w górę!

Wynik sektora bankowego na koniec marca br. wzrósł do 6,2 mld zł z 4,1 mld zł na koniec lutego br. Tegoroczny wynik po marcu jest o prawie 140 proc. wyższy od rezultatu z analogicznego okresu roku 2021 r. – podał NBP w piątek.

W piątek Narodowy Bank Polski podał wyniki sektora bankowego po marcu bieżącego roku. Po trzech miesiącach 2022 r. zysk sektora wyniósł nieco ponad 6,2 mld zł, wobec 4,11 mld zł na koniec lutego.

Z danych banku centralnego wynika, że po marcu 2021 r. zysk sektora bankowego sięgał niespełna 2,6 mld zł, co oznacza, że tegoroczny wynik marcowy jest o prawie 140 proc. wyższy od rezultatu zeszłorocznego.

Przychody odsetkowe banków po marcu br. zbliżyły się do 20,5 mld zł. Przed rokiem było to prawie 11,96 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 70 proc. Z kolei koszty odsetkowe po trzech miesiącach 2022 r. sięgnęły 3,7 mld zł, podczas gdy przed rokiem było to niespełna 1,1 mld zł. Tym samym koszty odsetkowe banków wzrosły o blisko 240 proc.

Przychody banków z opłat i prowizji po marcu sięgnęły 5,98 mld zł, tymczasem rok wcześniej było to niespełna 5,15 mld zł.

PAP/kp