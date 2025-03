Inflacja ostro w górę! Szczęśliwie PKB też, ale nie będzie zbyt różowo

Narodowy Bank Polski opublikował marcową projekcję inflacji oraz wzrostu PKB. Zgodnie z centralną ścieżką prognozy, tegoroczna inflacja wyniesie 4,9 proc., a wzrost PKB szacowany jest na 3,7 proc. Inflacja CPI ma osiągnąć szczyt w pierwszej połowie 2025 roku (5,4 proc. w I kwartale i 5,2 proc. w II kwartale), w trzecim kwartale ma się obniżyć.

Pomimo spadku inflacji, w drugiej połowie 2025 roku przewiduje się ponowny wzrost dynamiki cen, który ma się utrzymywać na podwyższonym poziomie do II kwartału 2026 roku. NBP wskazał, że do końca horyzontu projekcji inflacja powróci do przedziału 2,5 proc. (+/- 1 pkt proc.) w III kwartale 2026 roku.

Podwyższony poziom inflacji bazowej

W raporcie zauważono, że inflacja bazowa pozostanie na podwyższonym poziomie, co ma związek z wpływem słabnącej dynamiki kosztów pracy oraz rosnących cen usług administrowanych. Spadek rocznej dynamiki cen dotyczył będzie głównie żywności, co jest związane z normalizacją warunków podażowych. W latach 2026-2027 NBP prognozuje dalszy spadek inflacji, co będzie wynikiem m.in. słabnącego tempa wzrostu wynagrodzeń oraz niskiej presji popytowej. Oczekuje się również, że ceny dóbr importowanych ustabilizują się, co korzystnie wpłynie na poziom inflacji.

PKB wzrośnie do 3,7 proc.

W 2025 roku tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,7 proc., wspierane przez fundusze unijne, natomiast w kolejnych latach dynamika wzrostu ulegnie spowolnieniu. Dodatkowo, bank przewiduje spadek stopy bezrobocia w 2025 roku i jej skok w latach 2026-2027, w związku z osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego. W całym horyzoncie projekcji widać, że w 2026 roku wzrost PKB wyniesie 2,9 proc., a w 2027 roku – 2,3 proc.

Źródło. NBP, PAP

Oprac. GS

