Mamy w obrocie 3 mld 178 mln sztuk banknotów

Wartość znajdujących się w obiegu banknotów i monet wzrosła na koniec pierwszego kwartału tego roku o 3,3 mld zł - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie „życie” banknotu w Polsce wydłużyło się o 10 dni.

Jak podaje NBP, wartość pozostających w obiegu monet i banknotów wzrosła na koniec marca tego roku do nieco ponad 416 mld 364 mln zł z 413 mld 60 mln zł na koniec grudnia ubiegłego roku i z 380 mld 716 mln zł rok wcześniej.

Banknot w obiegu o 10 dnia dłużej niż w IV kwartale ub.r.

Narodowy Bank Polski poinformował, że na koniec pierwszego kwartału br. banknot w Polsce spędzał średnio w obiegu 685 dni, czyli o 10 dni dłużej niż po czwartym kwartale roku 2024. Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. „życie” banknotu wynosiło 624 dni.

Liczba banknotów pozostających w obiegu na koniec marca br. wzrosła w stosunku do ostatniego kwartału ubiegłego roku o 2,3 mln, do 3 mld 178,1 mln sztuk z 3 mld 175,8 mln. Natomiast liczba monet w obiegu wzrosła o ok. 138 mln sztuk, do 23 mld 763,7 mln.

PAP, sek

