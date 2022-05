Handel w internecie spada. Korekta kursu czy stały trend?

Choć w Polsce rocznie powinniśmy demontować ok. 1,2 mln pojazdów, to do legalnych punktów trafia ich zaledwie ok. 0,5 mln - informuje branża. Przedsiębiorcy dodają, że ok. 60 proc. rynku stanowi szara strefa. MŚ zapowiada m.in. wzmocnienie inspekcji środowiska.