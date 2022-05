Bild: tajny szczyt antyputinowski na Litwie

Czy rosyjska inwazja na Ukrainę może być wykorzystana do położenia kresu reżimowi Władimira Putina? - eksperci będą o tym dyskutować od piątku na tajnym, dwudniowym szczycie na Litwie. Jego celem jest opracowanie strategii - jak to ujęto w programie spotkania - „deputinizacji” Rosji - informuje w piątek dziennik „Bild”

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis zaprosił biznesmenów, obecnych i byłych polityków, działaczy praw człowieka i dziennikarzy z Europy (w tym z Rosji) i USA - pisze gazeta, zaznaczając, że „Bild” „też tam jest”.

Jeden z uczestników szczytu powiedział dziennikowi: „Putin posunął się za daleko w brutalnej wojnie przeciwko Ukrainie. Od początku wojny dziesiątki tysięcy Rosjan przypłaciło życiem jego megalomanię. Jeśli teraz nie pozbędziemy się go z Rosji, to kiedy to nastąpi?”.

PAP/KG