Rusza tenisowa SuperLIGA. "Mamy misję"

Potencjał w tenisie dostrzegliśmy już wiele lat temu, dlatego też współpracujemy z Polskim Związkiem Tenisowym, z którego inicjatywy ta pierwsza zawodowa liga tenisa za chwilę wystartuje - mówi Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego – właściciela marki LOTTO przed startem

LOTTO SuperLIGA to nowatorski projekt w historii polskiego sportu. To również unikatowa formuła rozgrywek tenisowych, której dynamika pozwoli odkryć emocje, jakich jeszcze ta dyscyplina nie oferowała.

Rywalizacja najlepszych polskich klubów tenisowych o tytuł mistrza Polski rozpoczyna się 29 maja i w rundzie zasadniczej potrwa do 14 sierpnia. Faza ta wyłoni 4 najlepsze kluby, które w grudniu rywalizować będą w turnieju FINAL FOUR o historyczny, pierwszy tytuł Drużynowego Mistrza Polski. W rozgrywkach zobaczymy czołówkę polskich tenisistów, ale również sporą grupę zakontraktowanych przez kluby zawodników zagranicznych, wśród których pojawią się gracze zajmujący czołowe miejsca w światowych rankingach.

Dla Totalizatora Sportowego i należącej do niego marki LOTTO to przede wszystkim realizacja misji wspierania rozwoju polskich dyscyplin sportowych, wśród których obok m.in. koszykówki, piłki nożnej czy tenisa stołowego już na dobre zagościł także tenis ziemny. Ukoronowaniem współpracy z LOTTO SuperLIGĄ będą kolejne sukcesy polskich klubów i tenisistów na światowych kortach. Ponadto zwycięstwa naszych zawodników będą następną cegiełką do wzmocnienia wizerunku Totalizatora Sportowego jako partnera największych sportowych wydarzeń - tłumaczy Cieślik w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

