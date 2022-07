Kryzys rządowy we Włoszech. Pogłębia się chaos polityczny

„Komedia się skończyła, ale teraz zaczyna się tragedia”- tak chaos polityczny we Włoszech podsumował dziennik „Il Riformista”. W środę rozpadła się koalicja po tym, gdy jej trzy ugrupowania nie wzięły udziału w głosowaniu w Senacie nad wotum zaufania dla rządu jedności narodowej. Według mediów w czwartek rano premier Mario Draghi ogłosi w Izbie Deputowanych swą dymisję.

Szef rządu złoży rezygnację po raz drugi. Po raz pierwszy zrobił to przed tygodniem, gdy poparcie dla gabinetu wycofał Ruch Pięciu Gwiazd.

Dymisja premiera, odrzucona przez prezydenta Sergio Mattarellę, została „zamrożona” po to, by można było zweryfikować w parlamencie, czy istnieje większość gwarantująca pracę rządu.

Zamiast tego w środę w Senacie doszło do bezprecedensowego impasu. Ruch Pięciu Gwiazd, a wraz z nim dwie partie centroprawicy- Forza Italia i Liga nie wzięły udziału w głosowaniu nad wotum zaufania dla Rady Ministrów. Wotum zostało uchwalone, ale rekordowo niską liczbą głosów.

Upadek rządu, powołanego do realizacji krajowego planu odbudowy po pandemii, jest praktycznie przesądzony - podkreśla włoska prasa w czwartek.

Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza Draghi przyjdzie rano do Izby Deputowanych tylko po to, by ogłosić swą dymisję i następnie uda się do prezydenta i złoży ją na jego ręce. Tak formalnie rozpocznie się kryzys rządowy.