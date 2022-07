Ukraińcy uderzyli w most pod Chersoniem [wideo]

Siły ukraińskie uderzyły w most Darjiwski, pod okupowanym Chersoniem na południu Ukrainy, w ramach operacji odcinania rosyjskiego ugrupowania w tym mieście od zaopatrzenia – poinformował w sobotę deputowany chersońskiej rady obwodowej Serhij Chłań na Facebooku

Dziś rano, jak zawsze z chirurgiczną precyzją, Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły w most Darjiwski przez rzekę Ingulec – oznajmił Chłań.

Wcześniej wojska ukraińskie uszkodziły most Antonowski na Dnieprze w Chersoniu, który – jak podkreślił Chłań – był „kluczowym elementem zaopatrywania ugrupowania wojsk rosyjskich” w tym mieście z lewego brzegu rzeki.

Na poniższym filmiku widać uszkodzenia w powierzchni mostu po ostrzale. Celem ostrzału obu mostów w Chrsoniu jest odcięcie wojsk rosyjskich obecnych w rejonie miasta od zaplecza.

Wcześniej o uszkodzeniu mostu w Chersoniu powiadomiło brytyjskie ministerstwo obrony w środowej aktualizacji wywiadowczej. Jest to jedna z dwóch drogowych przepraw przez Dniepr, umożliwiających Rosji zaopatrywanie lub wycofywanie swoich sił na zajętym terytorium na zachód od rzeki. Obszar ten obejmuje miasto Chersoń, które ma dla Rosji znaczenie polityczne i symboliczne. Dolny bieg Dniepru stanowi naturalną barierę, a droga wodna liczy zwykle około 1000 metrów szerokości. Kontrola przepraw przez Dniepr stanie się prawdopodobnie kluczowym czynnikiem dla wyniku walk w tym regionie - wyjaśniono w komunikacie resortu.

Obwodowe miasto Chersoń i niemal cały obwód chersoński znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Od kwietnia władze ukraińskie i media informowały, że trwają przygotowania do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji lub utworzenia zależnej od Moskwy tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej. 25 maja prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret przewidujący uproszczony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych terenów w regionach chersońskim i zaporoskim. 11 lipca zarządzenie to rozszerzono na wszystkich obywateli Ukrainy.

20 czerwca lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta poinformował, że na zajętych przez wroga obszarach w tej części kraju pozostało około 450-500 tys. osób.

Ataki na rosyjskie punkty obronne

Lotnictwo ukraińskie przeprowadziło w piątek cztery ataki na dwa punkty obronne wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim oraz na skupisko rosyjskich wojsk i sprzętu w obwodzie mikołajowskim – podało w sobotę Dowództwo Operacyjne Południe na Facebooku.

Według tego źródła siły rosyjskie poniosły znaczne straty. Wojska ukraińskie zniszczyły wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową Grad, trzy transportery opancerzone BTR-82, dwie samobieżne armaty Pion, sześć samochodów i magazyn amunicji.

Rzecznik dowództwa Południe Władysław Nazarow powiedział, że w ciągu ostatnich 10 dni siły ukraińskie przeprowadziły na południu kraju ataki na 34 punkty dowodzenia, magazyny amunicji i skupiska wojsk rosyjskich.

Według komunikatu Dowództwa Południe na Morzu Czarnym znajdują się obecnie dwa wielkie rosyjskie okręty desantowe oraz dwa okręty z 16 rakietami Kalibr na pokładzie.

