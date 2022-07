Rosyjska opozycja debatuje w Pradze o alternatywie dla Rosji

Nad radykalną przebudową Rosji obraduje w sobotę w Pradze II Forum Wolnych Narodów Rosji. Spotkanie odbywa się z inicjatywy opozycyjnych polityków, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, działaczy regionalnych i samorządowych. Pierwsze Forum odbyło się w maju w Warszawie

Trzeba szukać dróg przekształcenia Rosji dla dobra jej poszczególnych narodów i regionów – mówiono podczas konferencji, której organizatorzy nie korzystają ze wsparcie czeskiego rządu, ale -jak podkreślają komentatorzy - Forum najwyraźniej ma milczącą zgodę władz. Jesteśmy świadomi tego wydarzenia i cieszymy się, że przyszłość Rosji jest omawiana w Pradze - cytuje rzeczniczkę czeskiego MSZ Lenkę Do portal Seznam Zpravy.

Wśród dyskutowanych na konferencji problemów jest przejście od autorytarnego państwa do dobrowolnej unii wolnych, niezależnych i demokratycznych regionów. Mowa jest też o dekolonizacji imperium, ponieważ - zdaniem opozycji - prezydent Rosji Władimir Putin zbudował system dyktatorski, a oligarchowie drenują zasoby z zależnych od centrum części kraju.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że kraje Zachodu nie odnoszą się do inicjatyw opozycji z entuzjazmem, bo obawiają się, że Rosja może pogrążyć się w chaosie i przemocy. Dlatego popierają reżim na Kremlu, a my musimy pokazać, że idea regionów lub narodów jest pokojowa i opowiada się za równoprawnymi i dobrowolnymi stosunkami między podmiotami - powiedział redaktor naczelny internetowego dziennika Region Wadim Sztepa.

W dyskusji uczestniczyła online europosłanka Anna Fotyga. Zwróciła uwagę na pesymizm niektórych mówców i przypomniała, że potrzebna jest nadzieja, jaką mieli Polacy w trudnych czasach.

Była szefowa MSZ oświadczyła, że nie należy mówić o zawieszeniu broni w wojnie na Ukrainie, ponieważ będzie ono oznaczało militarne wzmocnienie Rosji i groźbę ponownego ataku.

Polska europosłanka jest w gronie zagranicznych polityków i ekspertów wspierających działalność Forum. Podobną rolę odgrywa litewski ekspert Andrius Almanis, który powiedział PAP, że cel Forum jest jasny i odpowiada jego nazwie – przyszła niezależność regionów Rosji.

Niektórzy mogą nas podejrzewać, że już prowadzimy działalność nastawioną na separatyzm. To nie tak, bo wszystkie narody powinny same zdecydować o swojej przyszłości, o swojej suwerenności. Forum jest płaszczyzną do wspólnego spotkania i rozmowy także z tymi, którzy w Rosji nie są izolowani w obozach lub nie musieli uciekać na emigrację – oświadczył Almanis.