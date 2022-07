Amazon ma własne elektryki! Wyjechały już na ulice w USA

Największy na świecie sklep internetowy zdecydował, że chce mieć własne elektryczne samochody, aby nimi dostarczać produkty do klientów. A że dla Amazona chcieć to móc – w kilku miastach Stanów Zjednoczonych e-auta już dowożą klientom zamówienia. Firma zleciła wykonanie elektryków koncernowi Rivian – producentowi elektrycznych VAN-ów i pick-upów – czytamy na portalu geekweek.interia.pl

Elektryki Amazona mają bardzo futurystyczny wygląd i dowożą już klientom zamówione produkty m.in. w Chicago, San Diego i Dallas. Inwestycja firmy we flotę e-samochodów to część strategii budowy przez Amazona wizerunku firmy nie tylko nowoczesnej, ale i idącej z duchem wyzwań klimatycznych.

Żmudne analizy korporacji trwały aż 18 miesięcy, aż w końcu „podjęto decyzję, że powstanie zupełnie nowy pojazd, który stanie się znakiem rozpoznawczym marki. Na producenta aut Amazona wybrano firmę Rivian mającą siedzibę w stanie Michigan. Projektanci dostali zadanie: stworzyć samochód o bardzo nowoczesnej sylwetce, który pokaże Amazon jako firmę stawiającą na ekologię” – czytamy na geekweek.interia.pl.

Ambitny plan Amazona zakłada, że firma w 2040 r. osiągnie poziom zerowej emisji CO2. No tak, tylko póki co, prąd którymi zasilane są auta elektryczne powstaje w elektrowniach w dużej mierze opalanych węglem i gazem. No chyba, że firma zapłaci ekstra, aby kupować prąd tylko z elektrowni jądrowych i z OZE.

Czytaj też: Lotos tworzy cyfrowe odbicie rafineryjnej rzeczywistości

geekweek.interia.pl/mt