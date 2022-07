Ile osób skorzysta z wakacji kredytowych? Wszyscy?

Skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych rozważa 2/3 posiadaczy kredytów hipotecznych – wynika z badania zrobionego w lipcu br. na zlecenie Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Od piątku klienci banków mogą składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie osiem miesięcy w tym i przyszłym roku. Spłatę kredytu można zawiesić na dwa miesiące w trzecim i na dwa miesiące w czwartym kwartale tego roku oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.

Z badania wynika, że 2/3 osób posiadających kredyt hipoteczny chciałoby skorzystać z przywileju odroczenia spłaty rat kredytowych nie tylko w sytuacji problemów z ich spłatą, ale także bez takiego powodu. Są też takie osoby, które nadpłacają kredyty - wolą spłacać kapitał, a nie chcą płacić rosnących odsetek.

BIK zwraca uwagę, że wakacjami kredytowymi może być objętych ponad połowa (54 proc.) łącznego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów w Polsce.

W czerwcu br. wszyscy kredytobiorcy łącznie spłacili raty kapitałowe i odsetkowe z tytułu nieopóźnionego zadłużenia w wysokości 8,9 mld zł. Z tej kwoty 3,33 mld zł spłacili kredytobiorcy, którzy mogą skorzystać z odroczenia kredytów. Oznacza to, że gdyby wszyscy uprawnieni skorzystali z tego przywileju, to do banków z tytułu rat i odsetek wpłynęłaby miesięcznie kwota niższa o 37 proc. - uważa Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej .