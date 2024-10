„Chwilówki” wracają na całego. Szokujące tempo!

Firmy pożyczkowe w trzech pierwszych kwartałach tego roku udzieliły łącznie ok. 4,4 mld zł pożyczek celowych, co oznacza wzrost o 74,1 proc. r./r. - podało Biuro Informacji Kredytowej. Udzielono też łącznie prawie 10,9 mld zł pożyczek gotówkowych, co oznacza wzrost o 54,9 proc. - dodało.

Biuro informacji Kredytowej (BIK) przeanalizowało polski rynek pożyczek pozabankowych. Jak wskazało jednym z dwóch segmentów tego rynku są pożyczki celowe, które charakteryzują się niską kwotą, na jaką są udzielane.

„Średnia wartość nowo udzielonej we wrześniu 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 707 zł i była o 30,4 proc. wyższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej” - poinformowało BIK, wyjaśniając, że udzielane są one na finansowanie zakupu określonych towarów czy usług, klientowi nie jest więc udostępniana gotówka.

Pożyczki celowe w rok wzrosły wartościowo o prawie trzy czwarte

Biuro zaznaczyło, że wartość nowo udzielonych we wrześniu br. pożyczek celowych spadła o -2,1 proc. r/r. W ujęciu liczbowym spadek jest jeszcze większy i wyniósł -25,0 proc. r/r/. „W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy br. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 6 mln 116 tys. pożyczek na łączną kwotę 4,383 mld zł, co oznacza wzrost o 62,6 proc. w ujęciu liczbowym oraz o 74,1 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. „Częściowo za tak wysokie dynamiki odpowiadają zmiany regulacyjne dotyczące raportowania udzielonych pożyczek do BIK obowiązujące od 18 maja 2023 r. Do tego momentu w 2023 r. nie były raportowane wszystkie udzielone pożyczki celowe, co zaniża bazę porównawczą” - wytłumaczyli eksperci BIK.

BIK wskazało, że pożyczkami celowymi mogą być finansowane niskokwotowe zakupy w internecie na platformach e-Commerce, ale też pożyczki na zakup samochodów czy usługi stomatologiczne lub medycyna estetyczna, charakteryzujące się wyższymi kwotami. „Są one zazwyczaj udzielane na krótkie okresy i bardzo dobrze spłacane. Mają więc cechy „upodabniające” je do bankowych kredytów ratalnych” - zauważyli eksperci.

Drugim segmentem rynku pożyczek pozabankowych są pożyczki gotówkowe, które wypłacane są bezpośrednio na konto klienta i mogą być wykorzystywane na dowolny cel, w tym podreperowanie budżetu domowego. „Cechą charakterystyczną pożyczek gotówkowych jest ich wyższa szkodowość w porównaniu do pożyczek celowych” - zwróciło uwagę BIK.

Szokujące tempo przyrostu liczby i wartości pożyczek gotówkowych

Dodało, że pożyczki gotówkowe udzielane na niskie kwoty i krótkie okresy – tzw. „chwilówki” oraz na wysokie kwoty i długie, często kilkuletnie okresy. „Ten drugi typ pożyczek podobny jest do bankowych kredytów gotówkowych. Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w we wrześniu 2024 r. wyniosła 2 661 zł i była o 16,8 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej we wrześniu 2023 r.” - podał BIK.

Według danych biura wrześniowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych (1,291 mld zł) była wyższa o +40,7 proc. r/r. Dodatnia dynamika r/r (+20,5 proc.) wystąpiła również w ujęciu liczbowym. We wrześniu udzielono łącznie 485 tys. szt. pożyczek.

Przez trzy pierwsze kwartały 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 4 mln 201 tys. pożyczek gotówkowych (+35,3 proc.) na kwotę 10,870 mld zł, co oznacza wzrost o +54,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. „Podobnie jak w przypadku pożyczek celowych, również w pożyczkach gotówkowych występuje „efekt regulacyjny” związany z pełnym raportowaniem od 18 maja 2023 r.” - zastrzegło BIK.

Podsumowało również, że we wrześniu br. w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki celowe, zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe.

PAP, sek

