O ile zdrożał węgiel? Najnowszy raport

W czerwcu br. krajowy węgiel dla energetyki był o 38,5 proc. droższy niż rok wcześniej, a węgiel dla ciepłownictwa podrożał o 40,4 proc. - wynika z indeksów cenowych opublikowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Wobec maja br., w czerwcu węgiel dla elektrowni podrożał, a dla ciepłowni potaniał.

W poniedziałek katowicki oddział ARP, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał wartości, jakie osiągnęły w szóstym miesiącu tego roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Z danych wynika, iż po kwietniu, który był miesiącem rekordowego wzrostu cen węgla dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła), zarówno w maju jak i w czerwcu wartość indeksu ciepłowniczego zmniejszała się miesiąc do miesiąca - w maju o 9,8 proc., zaś w czerwcu o dalsze 2,9 proc. - do poziomu 421,78 zł za tonę, wobec 434,27 zł za tonę w maju, 481,63 zł za tonę w kwietniu i 381,49 zł za tonę w marcu.

W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w czerwcu było to 17,42 zł za gigadżul, wobec 18,11 zł miesiąc wcześniej oraz 19,78 zł w kwietniu.

W czerwcu, podobnie jak w kwietniu i maju, podrożał natomiast węgiel dla energetyki (do wytwarzania energii elektrycznej). Wartość indeksu wzrosła w czerwcu, w odniesieniu do maja, o 3,3 proc. - do 345,80 zł za tonę, wobec 334,74 zł w maju, 300,90 zł w kwietniu i 290,19 zł w marcu.

W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w czerwcu było to 16,15 zł za gigadżul, wobec 15,20 zł w maju, 13,61 zł w kwietniu i 13,40 zł w marcu.

Czerwiec przyniósł również dalszą zwyżkę cen węgla na świecie - w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) ceny wzrosły o 12 proc. w porównaniu do maja 2022 r. - czerwcowe ceny były o 251,3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Krajowe ceny węgla, będące w większości następstwem bezpośrednich umów producentów z odbiorcami, nie odzwierciedlają cen obserwowanych w ostatnich miesiącach na międzynarodowych rynkach. W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów cenowych wyniosła w czerwcu br. 92,44 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 99,74 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa, poniżej rynkowych cen w zachodnioeuropejskich portach.

Średnia wartość indeksu krajowego węgla dla energetyki w drugim kwartale br. wyniosła 325,58 zł za tonę - to 31,9 proc. więcej niż rok wcześniej i 11,7 proc. więcej niż w pierwszym kwartale br.

Natomiast średnia wartość indeksu węgla dla ciepłownictwa w drugim kwartale br. wyniosła 443,13 zł za tonę - to 50,1 proc. więcej niż rok wcześniej i 22,1 proc. więcej niż w pierwszym kwartale br.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto „na wagonie” w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.

