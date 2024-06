Polski węgiel. Tylko spadki

W kwietniu br. miesięczne wydobycie węgla kamiennego z polskich kopalń było o ok. 100 tys. ton niższe, niż w marcu br. - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Sprzedaż spadła o niespełna 60 tys. ton.

W czwartym miesiącu br. produkcja węgla wyniosła 3,490 mln ton, a sprzedaż niespełna 3,269 mln ton. Stan zwałów przekroczył 5,150 mln ton.

Przed rokiem, w kwietniu 2023 r., wyprodukowano 3,534 mln ton węgla, a sprzedano 3,336 mln ton.

Dane o miesięcznych poziomach wydobycia i sprzedaży katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, publikuje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

Tendencja spadkowa wydobycia i sprzedaży

W poprzednich miesiącach widać było ogólną tendencję spadkową wydobycia i sprzedaży. W grudniu 2023 r. produkcja węgla w polskich kopalniach przekraczała 4,030 mln ton, w styczniu br. wzrosła jeszcze do 4,116 mln ton, natomiast w lutym spadła do 3,717 mln ton, w marcu do 3,590 mln ton i w kwietniu do 3,490 mln ton.

Sprzedaż w grudniu 2023 r. wynosiła 4,190 mln ton, w styczniu br. 3,991 mln ton, w lutym 3,236 mln ton, w marcu 3,326 mln ton i w kwietniu 3,269 mln ton.

Rosną zapasy

Ta sytuacja przekłada się na stan przykopalnianych zwałów. W końcu grudnia leżało na nich 4,164 mln ton niesprzedanego surowca, w końcu stycznia 4,260 mln ton, w końcu lutego 4,702 mln ton, w końcu marca 4,921 mln ton, a w końcu kwietnia 5,150 mln ton. Stan zatrudnienia w sektorze wyniósł na koniec kwietnia br. 75,7 tys. osób, podczas gdy na koniec marca 2023 r. - 75,9 tys. osób. Na koniec kwietnia 2023 r. było to 75,5 tys. osób.

W całym 2023 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 4,5 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż krajowego surowca była mniejsza rdr o ok. 6,2 mln ton. Wydobycie w 2023 r. spadło poniżej poziomu 50 mln ton - do 48,3 mln ton, wobec ponad 52,8 mln ton w tym samym okresie 2022 r., a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 46,2 mln ton, wobec ok. 52,4 mln ton w 2022 r.

PAP, sek

