ARP: We wrześniu zrównoważona produkcja i sprzedaż węgla

Tegoroczny wrzesień był pierwszym od pół roku miesiącem, kiedy miesięczne krajowe wydobycie oraz sprzedaż węgla kamiennego były zrównoważone - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). W poprzednich sześciu miesiącach kopalnie więcej węgla wydobywały niż sprzedawały.

Jak poinformował katowicki oddział ARP, we wrześniu br. kopalnie wydobyły i sprzedały ok. 4,2 mln ton węgla, wobec ponad 3,8 mln ton wydobycia i przeszło 3,7 mln ton sprzedaży tego surowca we wrześniu 2022 roku.

Zrównoważenie poziomu produkcji i sprzedaży oznacza, że nie przybyło węgla na zwałach, których stan dotąd zwiększał się z miesiąca na miesiąc. Obecnie leży tam ponad 3,8 mln ton niesprzedanego surowca, podobnie jak miesiąc wcześniej. Przed rokiem stan zapasów wynosił niespełna 1,1 mln ton węgla, zaś w końcu grudnia zeszłego roku było to blisko 2,2 mln ton.

W ubiegłym roku miesięczne wielkości produkcji i sprzedaży węgla były zrównoważone, a kopalnie z reguły na bieżąco sprzedawały całą miesięczną produkcję. W tym roku (do września) jedynie w styczniu i lutym miesięczna sprzedaż była wyższa od wydobycia - w pozostałych miesiącach kopalnie więcej węgla wydobywały niż sprzedawały. Największą różnicę odnotowano w czerwcu br., kiedy na zwały trafiło ponad 800 tys. ton niesprzedanego surowca. We wrześniu zrównoważono poziom produkcji i sprzedaży.

W ciągu 9 miesięcy tego roku wielkość krajowego wydobycia węgla wyniosła ok. 34,9 mln ton wobec ponad 39,5 mln ton w ciągu 9 miesięcy 2022 r., a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 33 mln ton wobec niespełna 40,3 mln ton przed rokiem. Rok do roku wydobycie było mniejsze o ok. 11,6 proc. (4,6 mln ton), a sprzedaż o ok. 18,1 proc. (ok. 7,3 mln ton).

Najniższe w tym roku wydobycie węgla odnotowano w kwietniu i lipcu (ponad 3,5 mln ton), a najniższą sprzedaż w czerwcu (niewiele ponad 3 mln ton, wobec prawie 4,2 mln ton rok wcześniej). W szóstym miesiącu roku padł tym samym historyczny rekord najniższej miesięcznej sprzedaży węgla z polskich kopalń; nawet w trudnym pandemicznym maju 2020 kopalnie sprzedały o blisko 0,5 mln ton węgla więcej.

Najwyższe w tym roku miesięczne wydobycie było w marcu i wrześniu (rzędu 4,2 mln ton), a najwyższa sprzedaż w styczniu (ponad 4,3 mln ton).

PAP/kp