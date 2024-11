Górnictwo w stagnacji. Węgiel zalega na zwałach

We wrześniu br. wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego z polskich kopalń były podobne, jak w poprzednich miesiącach - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Produkcja nieznacznie wzrosła, wobec sierpnia, o niecałe 24 tys. ton, a sprzedaż spadła o 72 tys. ton.

W dziewiątym miesiącu br. produkcja węgla wyniosła 3,454 mln ton, a sprzedaż niespełna 3,446 mln ton. Stan zwałów minimalnie spadł, o ok. 7,5 tys. ton, do 5,530 mln ton. W poprzednich latach wrzesień był najczęściej pierwszym miesiącem przedsezonowego wzrostu wydobycia, a przede wszystkim sprzedaży.

Poważny spadek produkcji i sprzedaży węgla w stosunku do 2023 r.

Przed rokiem, we wrześniu 2023 r., wyprodukowano 4,188 mln ton węgla, a sprzedano 4,187 mln ton, podczas gdy w sierpniu 2023 r. te wartości wynosiły odpowiednio 3,847 mln ton oraz 3,557 mln ton, przy stanie zwałów 3,776 mln ton.

Dane o miesięcznych poziomach wydobycia i sprzedaży katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, publikuje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

W poprzednich miesiącach widać było ogólną tendencję stabilizacji wydobycia i sprzedaży. W kwietniu br. produkcja węgla w polskich kopalniach sięgała 3,490 mln ton, w maju spadła do 3,315 mln ton, natomiast w czerwcu wzrosła do 3,335 mln ton, w lipcu do 3,631 mln ton, by w sierpniu znów spaść do 3,431 mln ton.

Sprzedaż w kwietniu br. wynosiła 3,269 mln ton, w maju 3,146 mln ton, w czerwcu 3,306 mln ton, w lipcu 3,293 mln ton i w sierpniu 3,498 mln ton.

Węgiel zalega na zwałach

Ta sytuacja przekłada się na stan przykopalnianych zwałów. W kwietniu br. leżało na nich 5,150 mln ton niesprzedanego surowca, w maju 5,318 mln ton, w czerwcu 5,325 mln ton, w lipcu rekordowe w ciągu ostatnich trzech lat 5,635 mln ton i w sierpniu 5,537 mln ton.

Stan zatrudnienia w sektorze wyniósł na koniec września br. 74,7 tys. osób, podczas gdy na koniec sierpnia br. było to 74,9 tys. osób.

W całym 2023 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 4,5 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż krajowego surowca była mniejsza rdr o ok. 6,2 mln ton. Wydobycie w 2023 r. spadło poniżej poziomu 50 mln ton - do 48,3 mln ton, a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 46,2 mln ton.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polskie lasy rosną, podczas gdy świat się wylesia

Sprzedaż zagraniczna polskiej żywności pikuje!

Tokio zaoferuje nam najnowszą technologię w energetyce?

»» Eksperci ekonomiczni na antenie telewizji wPolsce24 o budżetowej dziurze Tuska – oglądaj tutaj: