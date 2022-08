Nowe złoża prawie w 100% czystej miedzi na Grenlandii

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu budżetu na 2016 rok ze wzrostem PKB 3,8 proc. i średnioroczną inflacją 1,7 proc. Według propozycji rządu w 2016 r. płaca minimalna miałaby wynieść 1850 zł brutto. W tym roku płaca minimalna to 1750 zł. Przedstawiciele organizacji pracodawcó krytykują rządową propozycję i twierdzą, że może się skończyć zwolnieniami pracowników o najniższych…