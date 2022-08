Złote Pinezki Map Google dla pięknej polskiej natury

Piętnaście parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody zostało laureatami Złotych Pinezek. Google przyznaje to wyróżnienie na podstawie opinii użytkowników i użytkowniczek Map. To już druga odsłona projektu – dwa lata temu, z okazji 15. urodzin Map Google, nagrodzonych zostało 16 atrakcji turystycznych – po jednej w każdym z województw

Każdego dnia w Mapach Google publikowanych jest ponad milion opinii. W ciągu ostatnich 3 lat liczba recenzji, ocen i zdjęć dodanych do Map wzrosła ponad dwukrotnie. Opinie Google to skarbnica wiedzy o lokalnych miejscach – szczególnie, gdy odkrywa się te nowe. Dzięki nim użytkownicy mogą łatwiej znaleźć różnorodne atrakcje czy firmy, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom, lub wybrać miejsce, w którym będą mogli odpocząć tak, jak lubią. I to właśnie na podstawie ocen i opinii użytkowników Map Google wyłoniono tegorocznych laureatów Złotych Pinezek.

15 wyjątkowych laureatów: parki i rezerwaty

Piękno polskiej natury zachwyca swoim bogactwem i różnorodnością. W Polsce mamy obecnie 23 parki narodowe, ponad 120 parków krajobrazowych i ponad 1500 rezerwatów przyrody. Często to ostatnie już miejsca występowania wielu zagrożonych i ginących gatunków roślin i zwierząt, ale także tradycji historycznych, etnicznych oraz kulturowych. Perły polskiej przyrody doceniają użytkownicy Map Google, którzy odwiedzają parki i rezerwaty oraz dzielą się swoimi wrażeniami. Na bazie ich ocen i opinii Google przyznał 15 statuetek – po pięć dla parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Aż 5 nagrodzonych miejsc znajduje się w województwie małopolskim, po 3 w dolnośląskim i pomorskim, po 1 Złotej Pinezce otrzymały zielone miejsca w województwie podkarpackim, świętokrzyskim, śląskim i łódzkim.

Laureaci Złotych Pinezek Map Google w 2022 roku

PARKI NARODOWE

PARKI KRAJOBRAZOWE

• Karkonoski Park Narodowy

• Ojcowski Park Narodowy

• Pieniński Park Narodowy

• Słowiński Park Narodowy

• Bieszczadzki Park Narodowy

• Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

• Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

• Kaszubski Park Krajobrazowy

• Ślężański Park Krajobrazowy

• Bolimowski Park Krajobrazowy

REZERWATY PRZYRODY

• Rezerwat przyrody Wąwóz Homole

• Rezerwat przyrody Kadzielnia

• Rezerwat przyrody Wodospad Wilczki

• Rezerwat przyrody Kępa Redłowska

• Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom tego wyjątkowego wyróżnienia, które jest odzwierciedleniem docenienia piękna polskiej natury przez tysiące użytkowników i użytkowniczek Map Google. Bogactwo i różnorodność przyrody, mnogość szlaków zarówno dla miłośników pieszych wędrówek, jak i rowerowych wycieczek oraz świetna infrastruktura miejsc to tylko niektóre z zalet parków i rezerwatów dostrzeżonych przez użytkowników i użytkowniczki. Mamy nadzieję, że Złote Pinezki będą również inspiracją do planowania wypoczynku i odwiedzenia właśnie tych i im podobnych zielonych miejsc w Polsce. Zachęcamy do korzystania z opinii i dzielenia się z innymi cennymi wskazówkami, ciekawymi informacjami czy pięknymi zdjęciami - mówi Elżbieta Różalska z Google Polska.

Za co użytkownicy doceniają nagrodzone parki i rezerwaty? Poniżej kilka cennych informacji.

PARKI NARODOWE:

• Karkonoski Park Narodowy (woj. dolnośląskie): 4,8 * (20 403) Na niemal 6 tysiącach hektarów rozciągają się zapierające dech w piersiach panoramy Karkonoszy, które każdego roku podziwiają ponad 2,5 miliona turystów. Wielu z nich przyciąga Śnieżka, najwyższa góra Sudetów, oraz piękne wodospady – Szklarki i Kamieńczyka, a także formacje skalne. Amatorzy aktywnego wypoczynku znajdą tu ponad 130 km szlaków turystycznych, w tym również trasy rowerowe oraz 10 ścieżek edukacyjnych, które pomogą poznać historię i bogactwo tego parku.

• Ojcowski Park Narodowy (woj. małopolskie): 4,8 * (19 800) Położony blisko Krakowa słynie z wielu szlaków turystycznych i zabytków. Zamek Kazimierzowski, Grota Łokietka, kaplica Na Wodzie czy słynna Maczuga Herkulesa to tylko niektóre z atrakcji. W parku znajduje się również Brama Krakowska, w której, jak głosi legenda, odległość dzieląca kolumny z roku na rok stale się zmniejsza. Ich całkowite zamknięcie ma ogłosić koniec świata.

• Pieniński Park Narodowy (woj. małopolskie): 4,9 * (15 666) Turyści uwielbiają go za możliwość spływu tratwami dzikim Dunajcem, piękne panoramy i szlaki, które prowadzą na Trzy Korony i Sokolicę. W parku znajdują się aż trzy zamki – w Nidzicy i Czorsztynie oraz Zamek Pieniny.

• Słowiński Park Narodowy (woj. pomorskie): 4,8 * (12 766) Jego symbolem są ruchome wydmy, które przypominają pustynię – ten największy w Europie obszar wędrującego piasku ma około 500 ha powierzchni. W obrębie parku znajdują się również jeziora Łebsko i Gardno, a także lasy i torfowiska, które wspólnie z wydmami tworzą niezapomniane krajobrazy, tak chętnie odwiedzane przez turystów i miłośników fotografii.

• Bieszczadzki Park Narodowy (woj. podkarpackie): 4,9 * (12 294) Niemal 80% obszaru parku zajmują lasy, jednak największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną są słynne bieszczadzkie połoniny porośnięte rzadkimi gatunkami roślin wysokogórskich. Użytkownicy Map Google doceniają szczególnie sieć szlaków turystycznych, która liczy sobie ponad 130 kilometrów. Jedną z ulubionych atrakcji parku jest również Bieszczadzka Kolejka Leśna – najwyżej położona linia wąskotorowa w Polsce.

PARKI KRAJOBRAZOWE:

• Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego (woj. śląskie): 4,8 * (18 469) Przez Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego wiedzie najdłuższy szlak górski w Polsce, czyli Główny Szlak Beskidzki. W całości ma on ponad 500 km długości i stanowi świetny pomysł na wypoczynek. Znajdują się tu zarówno wymagające szlaki dla doświadczonych turystów górskich, jak i łatwe ścieżki spacerowe, z których można podziwiać malownicze potoki, skały i groty. To właśnie w okolicznych wzgórzach mieszczą się źródła Wisły.

• Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy (woj. małopolskie): 4,7 * (9 769) Licznie odwiedzany przez mieszkańców Krakowa i okolic jest świetnym miejscem do aktywnego wypoczynku. Na jego terenie znajduje się wiele ciekawych szlaków do pieszych wędrówek czy biegania, a także wycieczek rowerowych. Szczególnie warta polecenia jest trasa rekreacyjna prowadząca wzdłuż wałów Wisły przez Tyniec.

• Kaszubski Park Krajobrazowy (woj. pomorskie): 4,7 * (7 122) Jedno z ulubionych miejsc rowerzystów – wiele szlaków wiedzie tu wokół słynnych kaszubskich jezior, przez gęste lasy i szczyty pagórków oraz przez klimatyczne wsie i miasteczka. W parku znajduje się również kilka wyjątkowych punktów widokowych, wśród szczególnie polecanych przez użytkowników Map Google są Złota Góra i Jastrzębia Góra oraz punkt widokowy w Sobótce.

• Ślężański Park Krajobrazowy (woj. dolnośląskie): 4,8 * (6 649) To miejsce wyjątkowe pod względem przyrodniczym – można tu spotkać niemal 400 gatunków roślin, 100 gatunków ptaków oraz 40 gatunków ssaków. Do ciekawostek historycznych należą natomiast słynne rzeźby jak „Mnich”, „Grzyb”, „Niedźwiedź”, „Panna z rybą” oraz starożytne i średniowieczne kamieniołomy.

• Bolimowski Park Krajobrazowy (woj. łódzkie): 4,6 * (5 870) Teren parku obejmuje ponad 23 tysiące hektarów, a 70% terytorium to lasy – rozciągają się na granicy Skierniewic, wsi Bolimów, Żyrardowa i Łowicza. Puszcza Bolimowska skrywa różne rodzaje borów, w tym sosnowe i grądy. Można tu również znaleźć brzozy, jesiony, klony, lipy i dęby, a przez sam środek puszczy wije się malownicza rzeka Rawka. Park ma wiele szlaków turystycznych zarówno dla miłośników jazdy na rowerze (20-kilometrowa trasa prowadząca m.in. przez rezerwat „Polana Siwica” i Nieborów), jak i pieszych wędrówek.

REZERWATY PRZYRODY:

• Rezerwat przyrody Wąwóz Homole (woj. małopolskie): 4,8 * (11 236) Wąwóz ma długość około ośmiuset metrów i jest jednym z najpiękniejszych zakątków Pienin. Ściany skalne wąwozu o kształcie litery V są bardzo wysokie, miejscami mają ponad sto dwadzieścia metrów. Turyści chętnie wybierają tamtejszą trasę turystyczną, która prowadzi wzdłuż potoku Kamionka i pozwala podziwiać kaskady wodne.

• Rezerwat przyrody Kadzielnia (woj. świętokrzyskie): 4,7 * (8 894) Celem jego ochrony jest zachowanie grupy skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu, z żyłami kalcytu i stanowiskiem rzadkich roślin, a szczególnie ze względu na niezwykle cenne znaleziska paleontologiczne. Kamieniołom Kadzielnia, w którego części znajduje się rezerwat, to ulubione miejsce spacerów Kielczan i znana atrakcja turystyczna. W wyrobisku znajduje się zadaszony amfiteatr na 5 tysięcy miejsc, w którym odbywają się liczne koncerty i wydarzenia artystyczne. Stanowi on również największe skupisko jaskiń w całym województwie - jest ich tu aż 25.

• Rezerwat przyrody Wodospad Wilczki (woj. dolnośląskie): 4,8 * (7 179) Rzeka Wilczka spada tu z wysokości 22 metrów do kotła i dalej płynie wąskim wąwozem zwanym kanionem amerykańskim. Nad samym wodospadem znajduje się historyczny mostek z czasów Marianny Orańskiej, która wyjątkowo upodobała sobie to miejsce. To na jej zlecenie udostępniono odwiedzającym obszar do spacerów, a sama księżna mieszkała tuż obok w swoim dworku.

• Rezerwat przyrody Kępa Redłowska (woj. pomorskie): 4,8 * (5 603) Jeden z pierwszych rezerwatów w Polsce – obejmuje 120 hektarów i ciągnie się wzdłuż Zatoki Gdańskiej. Można tu zobaczyć niepowtarzalny krajobraz z lasem bukowym na klifowym brzegu. Rezerwat jest miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków, zamieszkiwany jest również przez mniejsze i większe ssaki – wśród nich dziki, które często można spotkać na plażach i skrajach rezerwatu.

• Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto (woj. małopolskie): 4,7 * (4 155) To miejsce aktywnego wypoczynku dla całych rodzin, szczególnie lubiane przez najmłodszych turystów. Wiele wyjątkowych skał (np. o kształcie nosa czarownicy), ciekawe legendy o rycerzach czy pustelnikach, wodospad i labirynty skalne to tylko niektóre atrakcje, które czekają w rezerwacie.

Opinie z pierwszej ręki, dzięki którym można odkrywać świat po swojemu

Mapy Google nie tylko pomagają użytkownikom dotrzeć w wybrane miejsce, ale pozwalają również dzielić się opiniami i zdjęciami. Są one bardzo pomocnym źródłem informacji dla osób odwiedzających dane miejsce lub dla tych, którzy dopiero szukają inspiracji, aby spędzić wolny czas tak, jak lubią. W opiniach znaleźć można między innymi informacje o dostępności parkingów, warunkach na szlakach, a także np. wskazówki, czy w danym miejscu można spacerować z dziećmi w wózku lub zabrać na wyprawę psa. W Mapach Google użytkownicy mogą także wyszukiwać z uwzględnieniem treści opinii. Wystarczy wpisać frazę „park krajobrazowy kajaki”, aby pojawiła się informacja, w których parkach krajobrazowych funkcjonują spływy kajakowe.

Mat.Pras./KG