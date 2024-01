Co czeka Lasy Państwowe? Upolitycznienie i czystki kadrowe

Pod wielkimi hasłami ochrony przyrody, tworzenia nowych parków narodowych będzie dokonywała się dekompozycja struktury LP, co będzie szkodliwe dla polskiej przyrody, przemysłu drzewnego i wszystkich Polaków - podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce.pl Paweł Sałek, poseł PiS, były doradca prezydenta RP.

To jest zastanawiające, że premier Donald Tusk osobiście zajmuje się sprawą Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wydawało się, że ten obszar kompetencji związany z leśnictwem i łowiectwem przypadnie partii PSL, ponieważ to ta partia, zawsze gdy była przy władzy, zajmowała się tymi sprawami – mówi w specjalnym wywiadzie NASZ WYWIAD. Co grozi polskim lasom? Jakie plany ukrywa Tusk? Sałek ostrzega: To będzie szkodliwe dla przyrody, przemysłu i Polaków Paweł Sałek, poseł PiS.

Być może szef rządu dlatego zaangażował się w sprawę LP, że jest to jedna z najważniejszych instytucji państwowych – ocenia rozmówca portalu.

Zapewne wszystkie decyzje dotyczące LP będzie podejmował osobiście premier, choć formalnie - zgodnie z obowiązującymi przepisami - jest to kompetencja ministra środowiska, który może być tylko pośrednikiem. Oznacza to oczywiście - ni mniej, ni więcej - jej upolitycznienie oraz nadchodzące czystki kadrowe na stanowiskach dyrektorów regionalnych i nadleśnictw – wskazuje Paweł Sałek.

Nie znamy programu rządzącej koalicji dotyczącego konkretnie PGL LP. Nie były one prezentowane w sposób jednoznaczny, poza deklaracjami, że koalicja rządowa zrobi wszystko, co zostanie opracowane i przyjęte przez Brukselę oraz że wyłączy z użytkowania 20 proc. lasów. (…) Pod wielkimi hasłami ochrony przyrody, tworzenia nowych parków narodowych będzie dokonywała się dekompozycja struktury LP, co będzie szkodliwe dla polskiej przyrody, przemysłu drzewnego i wszystkich Polaków – prognozuje rozmówca wPolityce.pl.

Oprac. Sek